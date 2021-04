Nongo : le centre d’enrôlement et de délivrance de passeport inauguré par le ministre Damantang

Le ministre en charge de la Sécurité et de la protection civile, Damantang Albert Camara a procédé ce mercredi, 2021 avril 2021, au commissariat central de Nongo à l’inauguration d’un centre d’enrôlement des passeports biométriques.

Cette initiative du Ministère de la sécurité en collaboration avec la société Lhouba vise à rapprocher les citoyens des services administratifs dans le cadre des recommandations du président Alpha Condé à travers sa politique de décentralisation des services en vue de faciliter l’obtention des documents de voyage.

A cette occasion, le ministre Damantag Camara ministre de la sécurité et de la protection civile a tenu à préciser :

« C’est un grand plaisir de venir inaugurer ce centre ici à Nongo. Comme l’ont dit mes prédécesseurs, il s’agit de rapprocher les citoyens des services administratifs, faire de telle sorte qu’ils n’aient pas à se déplacer, faire de longues distances, attendre trop longtemps pour obtenir un document d’identification si important que le passeport. Vous avez tous été témoin de la masse de personnes qui s’agglutinent au niveau du Ministère de la sécurité. Et donc nous avons souhaité que cela soit aussi fluide et nous allons multiples se type d’initiative qui d’ailleurs, font partir des cahiers de charge des sociétés avec lesquelles nous sommes partenaires grâce à l’intelligence du Ministère des Affaires étrangères. Aujourd’hui, nos compatriotes vont avoir accès à leur passeport. Aujourd’hui en Guinée, à Conakry il n’y aura plus que le Ministère de la sécurité, il y aura également Nongo en attendant d’autres centres notamment dans les régions administratives. »

Lamine Soumah, commissaire divisionnaire de police du commissariat central de Nongo très enchanté du choix de son commissariat s’engage pour le meilleur suivi du projet.

« Le commissariat central de Nongo couvre 12 quartiers sur les 34 qui composent la commune de Ratoma. Le commissariat central est très enchanté pour le choix porté sur lui en premier, pour abriter le centre d’enrôlement de délivrance de passeport biométrique qui va désengorger le centre pilote qui Coleah et aussi rapproche la grande population de la commune de Ratoma à son commissariat central de par sa proximité. Nous ne ménageons aucun effort pour mériter la confiance de l’autorité. Nous nous engageons avec professionnalisme pour le meilleur suivi de ce projet afin que l’initiative de la décentralisation du ministre de la sécurité soit pérenne. Car, notre objectif est d’être le commissariat pilote dans le cadre de l’établissement des cartes d’identité nationale biométrique et des passeports biométriques. »

Pour le moment, seuls le Ministère de la Sécurité et le commissariat central de Nongo peuvent produire des passeports biométriques en Guinée. Cependant, ce projet pourrait s’élargir dans les autres préfectures.

Christine Finda Kamano

+224 622716906