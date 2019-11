Nongo. Stade de Guinée rebaptisé Lansana Conté : “ça ne va que dans le sens de l’unité’’ (Fodé Bangoura)

C’est un Fodé Bangoura, président du Parti de l’Unité et du Progrès (PUP) très ému que nous avons eu au téléphone, ce dimanche après lui avoir annoncé que le stade de Nongo offert par la Chine -baptisé stade de Guinée- a été rebaptisé général Lansana Conté par le président Alpha Condé.

Pour l’ancien ministre d’Etat chargé des affaires présidentielles sous lansana Conté, cette initiative du gouvernement d’Alpha Condé- annoncée par le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana à l’occasion de l’ouverture du tournoi UFOA- de donner le nom du stade de Nongo au président Conté, “ce n’est que justice rendue. D’abord le secteur-là s’appelle Contéyah et ce stade c’est lui (Conté)”.

“Le stade de Nongo a été construit à son (Conté) temps même si ce n’était pas complètement achevé à son temps. Et son gouvernement a été l’initiateur. Donc si c’est fait et qu’on lui donne ce nom, je leur reconnais cela, c’est une très bonne chose. En tout cas c’est une reconnaissance. Et franchement ça ne va que dans le sens de l’unité. Pour ceux qui ont eu cette idée, je les félicite et je les remercie vivement “, a dit le président du PUP, Fodé Bangoura.

Elisa Camara

