Nonuplés maliens: l’aîné baptisé Mohammed en hommage au roi du Maroc

La Malienne qui a accouché la semaine dernière à Casablanca a choisi les prénoms de ses neufs nouveau-nés.

Il y a quelques jours, Halima Cissé, jeune malienne de 25 ans originaire de Tombouctou, est sorti de l’anonymat avec son accouchement exceptionnel de nonuplés qui a eu lieu à la clinique Ain Borja de la capitale économique.

Pour rendre hommage et exprimer sa gratitude au roi du Maroc, la maman a nommé l’aîné de ses fils, Mohammed. Les quatre autres garçons s’appellent Bah (clin d’œil au président de son pays, Bah N’Daw), Oumar, Adama, El Hadji. Quant aux filles, elle les as nommées Kadidia, Fatouma, Hawa, et Oumou.

Pour rappel, la jeune malienne avait été transférée au Maroc pour un meilleur suivi de sa grossesse, après un passage de deux semaines au Centre Hospitalier Universitaire du Point G à Bamako. Elle a accouché mardi 5 mai, par césarienne, de neuf nouveau-nés au lieu de sept annoncés par les résultats d’échographies faites au Mali comme au Maroc.

Source : H24info