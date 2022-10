Norassoba/Siguiri : enceinte de son amant, l’époux de son amie, Boh Fadima meurt après avoir bu un médicament…

C’est dans la nuit du jeudi 06 octobre au vendredi 07 octobre 2022 que Boh Fadima Doumbouya, âgée de 17 ans, a trouvé la mort après avoir bu un médicament traditionnel avec son concubin Kabinet Doumbouya, marié et père d’un enfant dans le district de Drah, situé à 10 km de la sous-préfecture de Norassoba. Son corps a été retrouvé auprès du terrain de football par un passant qui a aussitôt informé la population. La défunte Boh Fadima Doumbouya est fille de Nounèn Lancinet et de Alamako Bérété, tous résidant à Drah.Selon nos informations, la fille Fadima Doumbouya entretenait une relation amoureuse avec Kabinet Doumbouya depuis un bon moment. Interrogé dans les locaux du poste de la gendarmerie de Norassoba, le présumé coupable de ce drame s’est expliqué en ces termes : « Boh Fadima Doumbouya était ma concubine depuis fort longtemps, même sa maman était au courant parce qu’on est de la même famille. Dans la nuit du jeudi, Boh Fadima est venue chez moi, nous avons fait d’abord le rapport sexuel, après elle me dit qu’elle a les maux de ventre. C’est ainsi que je lui ai donné un médicament traditionnel, elle a rendu l’âme. J’ai pris son corps pour aller le déposer au terrain sans informer personne » Après avoir compris que Boh Fadima Doumbouya était enceinte et ne voulant pas se faire humilier au village, il a décidé de donner des médicaments traditionnels pour permettre à Boh Fadima Doumbouya d’avorter sa grossesse. Ce qui s’est terminé par une mort subite. L’infirmier Daouda Bangoura s’est exprimé sur le sujet en ces termes: « on s’est rendu dans le district de Drah suite à la mort de Fadima Doumbouya. Exactement, on a trouvé le corps au terrain. Après nos enquêtes, il s’est avéré qu’elle a été tuée parce qu’il y avait des égratignures sur son corps partout. Il y avait aussi du sperme au niveau de son appareil génital, c’est une morte suspecte ».

Quant au père de la défunte Fadima Doumbouya, il a dit ceci: « mon enfant n’était pas mariée et on m’appelle aujourd’hui qu’elle est morte. Vraiment je suis derrière la loi ».

Le présumé coupable est actuellement dans les locaux du poste de la gendarmerie territoriale de Norassoba pour des fins d’enquête.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri :+224622478601