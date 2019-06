Note aux ambassades : le Ministère des Affaires étrangères cherche celui qui a fait fuiter le doc

C’est sérieux. Le Ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger a sorti jeudi ses griffes et prêt à bondir sur celui qui a fait fuiter la note sur la nouvelle Constitution adressée aux ambassades et représentations diplomatiques et consulaires de la Guinée à l’étranger.

Dans le communiqué dont Mediaguinee détient copie, le Ministère des Affaires étrangères dit « regretter la fuite sur les réseaux sociaux de cette note circulaire interne et est en train de prendre toutes les dispositions pour situer les responsabilités ».

Mediaguinee