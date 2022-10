Note ouverte au Premier ministre (Par Elhadj Dembo SYLLA)

À son Excellence Messieur le Premier Ministre chef du Gouvernement :

Excellence,

« Le porte-parole du gouvernement est une personne dont la fonction est celle de porte-parole pour le compte d’un gouvernement, ce qui consiste à exprimer à la presse, et donc à l’opinion publique, la position et l’opinion de ce gouvernement sur certains sujets, les plus sensibles étant d’ailleurs réservés au Chef du gouvernement, et à retranscrire la teneur des réunions gouvernementales. Donc, par délégation du Premier ministre, il est chargé de rendre compte des travaux du Conseil des Ministres et plus généralement, d’exercer une mission d’information sur les activités du gouvernement.

De ce fait, ses interventions publiques doivent incarner et inspirer le respect dû par les citoyens à tout l’Exécutif au nom duquel il s’exprime.

Il serai très opportun que votre porte-parole du gouvernement puisse faire la différence entre son rôle d’exprimer à la presse, donc à l’opinion publique la position et l’opinion du gouvernement et ses opinions ou ses humeurs sur les sujets le concernant, concernant les personnes physiques, les Partis politiques,

sa vie privée antérieure ou actuelle.

Le cumul des deux qui sont diamétralement opposés et incompatibles, agacent suffisamment et profondément les citoyennes et citoyens du pays.

N’ayant pas été le premier et n’en sera pas du tout le dernier porte-parole dans notre pays, un effort de sa part pour être à l’image de ses prédécesseurs serai bénéfique pour l’image du pays d’où, par conséquent, je vous suggère, en tant que citoyen concerné par les effets de l’exercice de cette fonction, son profond recadrage à cet égard.

Considération distinguée.