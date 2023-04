Notre société a-t-elle perdu son humanité ? [Souleymane Keita]

Le décès de Hadja Djènè Kaba Condé aura été l’occasion de mettre au grand jour ce qui reste en nous d’humain. Notre société, la société guinéenne ressemble à une communauté qui perd ses repères et manque d’inspiration du jour au jour pour son présent et son futur.

L’annonce de la disparition de cette femme humble et profondément gentille a été accueillie par le peuple de Guinée avec émotion et une profonde consternation, en témoignent la compassion et la solidarité quasi unanimes de l’ensemble des composantes de notre nation.

Ce décès est aussi singulier en ce sens qu’il intervient à moins de 2 ans de l’éviction au pouvoir de son époux, le Président ALPHA CONDE. Une santé un peu fragile qui s’est rapidement dégradée jusque mort s’en suive ce 08 avril 2023 dans un hôpital à paris. Que l’âme de l’illustre disparue repose en paix, amen. C’est la volonté de Dieu, elle est insondable.

Le rappel à Dieu du désormais ex Première Dame a en outre donné lieu à des polémiques qui ne devraient pas être en réalité. Le foyer étant sacré, chaque couple vit ses joies et ses douleurs, des moments de turbulences et de parfaites stabilités. Comme on le dit il n’y a pas de couple parfait.

En musulmans pratiquants et mandingues imbus des valeurs civilisationnelles incontestables, Les prescriptions de l’islam et les pratiques coutumières devraient suffire pour orienter notre gouverne. L’homme épouse la femme, elle lui doit amour et obéissance. Que ce soit en islam ou dans nos coutumes la femme appartient à l’homme qui l’aura légitimement mariée, vivante ou décédée.

Trouver un commentaire autre, relève de la polémique inutile et contribue à désacraliser cette belle âme qui a besoin de repos et la consolation pour sa famille éprouvée au premier rang de laquelle son époux le Président Alpha Condé. Aucun autre motif ne devrait permettre de se détourner de ce chemin tracé depuis de lustres.

Les théoriciens prétentieux, souvent avec un force de dose injustifiée de haine n’ont nullement de place ici. Exprimer sa haine contre le Président Alpha Condé à l’occasion du décès de son épouse montre simplement le déficit d’humanité chez certains de nos compatriotes qui, en réalité mettent en exergue leur vraie nature. Malheureusement pour ces commentateurs indélicats, la vie du professeur Alpha Condé n’a pas été jusque-là, un fleuve tranquille avec des épreuves de tout genre. Un homme d’une capacité de résilience extraordinaire qui a pleinement vécu, ne succombera certainement de la haine, du cynisme et de la méchanceté contenus dans les discours et les commentaires qui fusent partout ces jours-ci.

A tous les niveaux il faut faire montre de responsabilité, d’empathie et de respect envers l’être humain car il est la valeur des valeurs.

J’espère que la sagesse prévaudra et que la sérénité sera retrouvée afin d’échapper à la hantise de nos sensations et les contraintes de la recherche d’un hypothétique bonheur à tout vent.

Que l’âme de notre regrettée Hadja Djènè Kaba Condé, celle qui m’appelait affectueusement papa repose en paix, amen.

Souleymane Keita