CAN 2021. Noumoukè pique une crise et meurt pour le Syli : « lorsque l’arbitre a refusé le but guinéen… »

Décidément, la débâcle de l’équipe nationale guinéenne de football face à la Gambie à la faveur de la CAN a laissé des traces lourdes de tristes conséquences…

Un farouche supporter du syli de Guinée, Noumoukè Camara de la 23è promotion de l’IPK n’a pu supporter l’élimination du Syli national Terrassé par une crise cardiaque, il rendit l’âme au moment où on le transportait à l’hôpital.

Ce mardi 25 janvier 2022, notre rédaction s’est rendue dans la famille de la victime tannerie derrière la Mairie de Matoto, pour avoir plus de précision sur les circonstances du décès. Arrivé dans la famille mortuaire, l’atmosphère est imbibée de tristesse. Il était marié à une femme et père de trois enfants.

Selon Mansaré Fabely Keïta, l’un des témoins, c’est à partir de 21 heures qu’il a été informé par l’oncle de la victime.

Lorsque l’arbitre a refusé le but guinéen pour hors-jeu, c’est à ce moment que Noumoukè a piqué une crise. Il n’a pas pu supporter l’évidence

« C’est un grand supporter du Syli. Il a toujours suivi tous les matchs de l’équipe nationale de guinée. Moi j’ai été informé à 21 heures par son oncle. Puisque je prie dans la même mosquée que son oncle. Tout le monde sait qu’il est décédé à cause du sily national puisque c’était un Fan du Sily national. Lorsque l’arbitre a refusé le but guinéen pour hors-jeu, c’est à ce moment que Noumoukè a piqué une crise. Il n’a pas pu supporter l’évidence. Je souhaite que l’Etat construise de nombreux centres de formation pour former nos jeunes joueurs afin que la guinée ait une équipe performante et compétitive »

M’Mah Savané, épouse de la victime qui était sous l’émotion est revenue sur la dernière conversation qu’elle a eue avec son mari.

« C’est le matin il est sorti, il m’a dit au revoir, il m’a dit qu’il revenait. Après le boulot, il est parti à la commune pour suivre le match. C’est suite au but guinéen qui a été refusé qu’il a piqué une crise. Moi, je suis sa seule femme. Il a trois enfants, ils sont tous partis à Kindia. Nous aussi nous nous apprêtons à bouger pour Kindia puisque son enterrement est prévu à 17 heures« .

De là, nous nous sommes rendus à la mairie de Matoto, là, nous avons trouvé Mamby Keita membre de la sécurité de la mairie témoin oculaire qui a vécu les faits a retracé la scène.

IQl a regardé le match dès que le but guinéen est rentré l’arbitre a dit que c’est hors-jeu, c’est là qu’il a commencé à s’énerver. Mais toujours il était arrêté, Maintenant dès que les gens ont crié penalty, et l’arbitre a dit que ce n’est pas penalty, il est tombé

« Monsieur Camara est venu hier pour regarder le match, il nous a trouvé ici. Il m’a demandé, « monsieur Keita, est-ce que vous avez fini de prier? « J’ai dit oui nous on a prié. Il a dit « moi aussi je vais prier ». Après la prière, il est venu s’arrêter ici, là où je suis arrêté, il a regardé le match dès que le but guinéen est rentré l’arbitre a dit que c’est hors-jeu, c’est là qu’il a commencé à s’énerver. Mais toujours il était arrêté, Maintenant dès que les gens ont crié penalty, et l’arbitre a dit que ce n’est pas penalty, il est tombé. Quand il est tombé, tout le monde s’est levé et nous on croyait que c’était la tension, on l’a roulé par terre. Mais dès qu’il s’est un peu retrouvé, il a dit ‘’donnez-moi l’eau, l’eau, l’eau’’, c’était son dernier mot. Donc c’est ainsi qu’on a appelé son ami d’envoyer la voiture. Quand la voiture est venue on l’a pris on l’a mis dedans. Après dix minutes, j’ai appelé le commandant Soumah pour lui demander des nouvelles de Noumouké Camara. C’est ce dernier qui m’a annoncé le décès »,-t-il raconté

Puis Il rajoute : « Moi je ne peux pas supporter, quand j’ai vu le classement que l’entraîneur a fait, j’étais découragé c’est pourquoi j’ai quitté. Je suis parti m’arrêter de l’autre côté J’étais en colère. Moi je ne peux rien dire au-delà. C’est ce qui s’est passé.

Le corps de Noumouké camara a été amené à Kindia où il sera enterré à 17 heures selon les membres de sa famille.

Christine Finda kamano

