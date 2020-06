‘’Nous affirmons avec force que dysfonctionnement, il n’en a jamais été question à l’UFR, gestion peu orthodoxe jamais’’ (CNJR)

Le Bureau National du Conseil National des Jeunes Républicains (BN-CNJR) a appris avec étonnement la démission de Badra KONE de son poste de Secrétaire Général des Jeunes de l’Union des Forces Républicaines (UFR). La Jeunesse UFR, par notre voix, nous, Secrétaires Généraux Adjoints du BN-CNJR, prend acte de cette démission de Badra KONE. C’est le lieu ici de rappeler que l’UFR bâtie sur des valeurs patriotiques a pour objectif principal de prendre le pouvoir en 2020 et l’exercer en vue d’améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Ainsi, nous invitons la Jeunesse Républicaine ainsi que tous les militants et sympathisants de l’UFR, à faire bloc autour des idéaux du Parti pour faire échec à toute forme de déstabilisation. Nous sommes conscients que bon nombre de Guinéens fondent et continuent d’y fonder leur espoir pour la Guinée de leur rêve. L’UFR séduit et continuent de séduire les Guinéens de par son programme politique, la compétence de son leader et nos détracteurs en sont conscients.

En effet, est-il nécessaire de rappeler que, les incompréhensions sont inhérentes à toute organisation. Des instances existent, bien au sein du Parti, pour régler toutes les incompréhensions qui surgissent. Tout en invitant les jeunes du Parti en particulier ; les militants et sympathisants de l’UFR en général à ne pas céder à la manipulation, à l’intoxication, nous affirmons ici avec force que dysfonctionnement, il n’en a jamais été question à l’UFR, gestion peu orthodoxe jamais. Si ces deux mauvaises pratiques ont existé, nous, membres du CNJR, ne les avons jamais constatées. Ce sont là des propos diffamatoires et infondés qui n’engagent que celui qui les a tenus. Le seul souci s’il en avait à noter, c’était bien le manque de leadership de Badra KONE à conduire le Conseil National des Jeunes Républicains et ça c’est désormais un ancien souvenir. Soyez en rassurés.

Le BN-CNJR, tout en rassurant le Président Sidya TOURE et les Responsables du Parti, réaffirme son attachement, son dévouement, sa détermination à mener à terme la mission du Parti qui lui est assignée pour le bonheur des guinéens. Il invite, ainsi, ses membres, les jeunes du Parti à rester sereins et à l’écoute des consignes qui seront données pour la poursuite des activités. Au démissionnaire, nous lui souhaitons bon vent dans sa nouvelle aventure et en étant convaincus que les orientations des uns et des autres s’éclairciront mieux d’ici un mois. On n’en doute guère.

Fait à Conakry, le 3 juin 2020

