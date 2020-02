Nouveau coronavirus (covid-19) : les ministres de la Santé de la Cedeao se réunissent en urgence à Bamako, vendredi

Abuja, le 13 février 2020. Dans le cadre de son plan de préparation et de réponse à l’épidémie du nouveau Coronavirus (Covid-19), l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) en collaboration avec le Ministère de la Santé du Mali, organise le 14 février 2020 à Bamako, au Mali, une coordination régionale de haut niveau et une approche commune de préparation pour les pays membres de la CEDEAO.

En effet, le 30 janvier 2020, le Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’épidémie de Covid-19 constitue une urgence de santé publique de portée internationale. L’OMS signale aussi que le risque est très élevé en Chine, élevé au niveau régional et élevé au niveau mondial, y compris dans la région de la CEDEAO

Concernant la transmission interhumaine associée à la propagation rapide dans un contexte de mondialisation, il devient urgent pour chaque pays de mettre en place des outils de surveillance et de diagnostic ciblant le nouveau coronavirus afin de mieux préparer la réponse à d’éventuels cas ou foyers.

C’est dans ce contexte que l’OOAS organise cet important forum afin de renforcer les capacités des entités nationales et régionales de la région de la CEDEAO en matière de surveillance, de prévention et de détection précoce des épidémies du Covid-19.

L’objectif visé par cette réunion de haut niveau est d’harmoniser les stratégies régionales de préparation à la prévention, à la détection précoce et au contrôle du Covid-19.

Les ministres en charge de la Santé des 15 pays de l’espace CEDEAO profiteront de cette occasion pour évaluer l’état de préparation régional et national en termes de surveillance, de gestion des cas, de prévention et de contrôle des infections, de laboratoires et de communication des risques.

Au menu de leurs discussions figurent aussi l’identification des besoins et les défis liés à cette épidémie, de même que la fourniture des lignes directrices et des orientations régionales pour la prévention, la détection précoce et le contrôle du Covid-19.

Rappelons qu’à ce jour, aucun cas n’a été confirmé dans la région de la CEDEAO. L’OOAS à travers le Centre Régional de Surveillance et de Contrôle des Maladies, continue à assurer la coordination avec les États membres en vue du partage en temps réel d’informations sur l’épidémie, de l’amélioration de la communication entre les pays et pour que les capacités de surveillance au niveau des aéroports des pays soient renforcées, en particulier dans les aéroports internationaux de la région accueillant des vols directs en provenance de la Chine et des autres pays affectés.

Notons enfin, qu’en collaboration avec le Centre africain du contrôle des maladies (CDC), le nombre des laboratoires régionaux de référence dédiés au diagnostic des coronavirus passe de deux à cinq afin d’élargir l’accès de nos États membres aux infrastructures de diagnostic biologique rapide. Les personnels de laboratoire de quatre (4) Etats Membres (La Gambie, Ghana, Côte d’Ivoire et Nigéria) ont également été formés au diagnostic du Covid-19 et équipés en collaboration avec l’institut Pasteur de Dakar, au Sénégal.

Cellule de Communication Cedeao