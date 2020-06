Nouveau gouvernement : Kassory a-t-il la main sur le levier ?

Hier, le chef de l’Etat, ”sur proposition du Premier ministre’’ a mis en place le gouvernement post-double scrutin du 22 mars. A voir la composition et l’ossature même de l’équipe gouvernementale, l’on se rend aisément compte que Kassory Fofana est obligé de faire avec. Beaucoup de ministres qui lui tiennent tête montent en grade. Nombreux promus doivent leur entrée au chef de l’Etat et à d’autres de ses proches.

Dans la journée d’hier, plusieurs ministres donnés partants du gouvernement -pléthorique de 40 membres (dont les secrétaires généraux du gouvernement et des Affaires religieuses)- sont restés in extremis. Surpris eux-mêmes de retrouver leurs noms sur la liste. Savez-vous que les plus sceptiques d’entre-eux avaient déjà fait leurs affaires ? Mais ça c’est une autre histoire.

Autre remarque, ce sont tous ces Ministères qui seraient créés juste pour contenter. Avons-nous besoin en cette période de vaches maigres d’un Ministère du Travail et des Lois sociales alors qu’il existe déjà un Ministère de l’Emploi ou d’un Ministère des Droits et de l’autonomisation des femmes avec un Ministère de l’Action sociale et des personnes vulnérables?

A y voir donc de près, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Le locataire du palais de la Colombe risque d’avoir assez de soucis avec ses ‘’ministres qu’il a proposés’’ au président de la République. La suite nous édifiera. Nous y reviendrons…

Noumoukè S.