Nouveau gouvernement : le président de la Geci suggère à Alpha Condé de nommer Ousmane Kaba

Présent dans la délégation du chef de file de l’opposition parlementaire Mamadou Sylla qui a rendu visite, ce jeudi, au président du Pades Dr. Ousmane Kaba, le porte-parole de l’opposition parlementaire et leader du parti Geci, Fodé Mohamed Soumah a profité de l’occasion pour faire une suggestion au chef de l’Etat guinéen.

L’opposant a suggéré au président Alpha Condé de nommer dans le nouveau gouvernement dirigé par Ibrahima Kassory Fofana le président du Pades comme ministre s’il veut changer la donne.

“Il n’y a que les apatrides et ceux qui critiquent à tout vent qui diront oui Dr Ousmane Kaba cherche un poste. Mais, Dr Ousmane Kaba a montré à la face du monde et aux Guinéens de quoi il était capable lorsqu’il était aux affaires. Nous pensons que vous êtes incontournable dans le paysage politique. Si le président Alpha Condé nous écoute et qu’il a envie de changer la donne en disant gouverner autrement, Dr Ousmane Kaba a sa place dans ce gouvernement », a fait savoir Fodé Mohamed Soumah de la Geci.

A rappeler qu’avant la nomination du nouveau chef du gouvernement guinéen, Dr Ousmane Kaba a manifesté le désir –par communiquants interposés- d’être le premier ministre du gouvernement de la 4ème république. Ce qui lui a d’ailleurs valu des railleries sur la toile après la nomination de Kassory Fofana.

Elisa Camara

+224654957322