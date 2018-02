Sur les pas du nouveau Médiateur de la République

Après sa rencontre avec les quatre coordinations régionales, Elhadj Mohamed Saïd FOFANA, ancien Premier Ministre du Gouvernement de la Guinée, nommé le 9 Février 2018 Médiateur de la République, par décret présidentiel, a d’ores et déjà lancé ses chevaux à la recherche de la paix sociale et politique. Il n’a pas le temps. Il a retroussé les manches et n’attend pas la passation de service avec son prédécesseur. La situation sociopolitique qui prévaut dans le pays exige de scruter tous les horizons et rassembler les faiseurs de paix que recèle le pays pour résoudre la crise qui frappe le secteur éducatif en raison des dissensions qui opposent les organisations syndicales surtout dans la capitale guinéenne.

Avant de prêter le Serment ce Vendredi 23 février 2018, devant le Président de la République à Sékhoutouréya, le Médiateur de la République a déjà marqué les esprits par son style, sa conviction profonde et son amour tyrannique pour la Guinée. Proactif, il a déjà entrepris patiemment et en toute confiance, avec ses interlocuteurs, notamment les organisations syndicales dont le Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLEG), l’association des parents d’élèves et amis de l’Ecole (APAE) des négociations dignes de confiance et respectueuses pour le destin commun. Son aura a déjà atteint diverses associations et groupes de femmes, de jeunes et d’autres encore qui ont pris contact avec cet homme providentiel.

Nous osons espérer, par la grâce de Dieu, qu’Elhadj Mohamed Saïd FOFANA, profondément croyant arrivera à démêler l’écheveau, eu égard à sa probité morale, à sa logique véridique et à son sens élevé du devoir patriotique.

Hadja Saran CAMARA

Conseillère à la Communication du Médiateur de la République

Tél : 628.42.44.16

664.95.70.68

Commentaires

commentaires