Nouveaux locaux du Ministère des AE : « tous les cadres ne pourront pas venir ici » (ministre)

Le Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Étranger a déménagé lundi 1er novembre dans son nouveau siège à Koloma, en banlieue de Conakry. Un bâtiment flambant neuf de 3 étages comprenant 63 bureaux, don de la République Islamique d’Iran.



Après y avoir tenu une première réunion de Cabinet, Dr Morissanda Kouyaté a tenu à remercier le Président et le premier ministre pour avoir faciliter leur d’emménagement dans cet immeuble.



« Permettez-moi d’abord de remercier le président Mamadi Doumbouya qui a exprimé la volonté ferme de nous assister afin qu’on soient dans les nouveaux locaux du ministère des affaires étrangères, de la coopération internationale de l’intégration africaine et des guinéens de l’étranger. On a parlé de refonder. La refondation de l’État, c’est aussi les symboles de l’État. Être dans ce bâtiment, c’est donner une image forte de la Guinée à l’extérieur », a-t-il estiméConsidérant ces nouveaux bureaux comme un signal fort de la part du président de la République, il invite ses collaborateurs à en faire un bon usage« Aujourd’hui nous avons un outil de travail. Nous avons un signal fort de la part du président, nous aussi nous devons envoyer un signal fort au président au peuple de Guinée en utilisant très bien ces nouveaux bureaux et surtout en travaillant bien dedans », a-t-il affirmé, remerciant la coopération iranienne pour ce cadeau.



Parlant de la stratégie de travail, Pierre Seny Fofana secrétaire général par intérim du ministère de la coopération internationale a expliqué qu’elle sera plus facile grâce au numérique«Nous en avons parlé, tous les cadres ne pourront pas venir ici pour des raisons pratiques. L’axe stratégique sera que nous allons commencer à développer des actions dans le sens de la coopération internationale et des affaires étrangères pour que le ministère soit au rendez vous des attentes des nouvelles autorités que je remercie au passage d’avoir permis ce déménagement rapide et que cela suscite quelque part beaucoup d’efforts et des moyens notamment la question de la numérisation. La numérisation nous rapprochera beaucoup plus de nos partenaires, la digitalisation tout cela a été évoqué donc nous sommes véritablement en train de travailler sur ces questions la pour que nous soyons opérationnel très rapidement », a-t-il déclaré.



Notons que le présent déménagement dans un premier temps, ne concerne que le Ministre, le Secrétaire Général, le Cabinet du Ministre (Cher de cabinet et Conseillers), les Directeurs Généraux et certains Directeurs Généraux Adjoints, la Commission Nationale de la Francophonie.

Maciré Camara