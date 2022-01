Nouvel an : la Maison d’Edition Harmattan-Guinée présente ses vœux aux Hommes de lettres

Pour entamer l’année 2022 en apothéose et bien attendu lancer les préparatifs de Conakry capitale africaine du livre à travers les 72 heures du livre, la Maison d’Edition Harmattan-Guinée a organisé ce jeudi 6 janvier 2022, dans un réceptif hôtelier de Conakry, la présentation des vœux du nouvel an à ses partenaires, éditeurs y compris les hommes de lettres.

Une rencontre symbolique marquée par la présence des écrivains, éditeurs et les différents collaborateurs de l’harmattan-Guinée.

En situant le contexte de l’événement, le Directeur général de l’Harmattan-Guinée, Sansy Kaba Diakité a mis l’occasion à profit pour évoquer les raisons et les perspectives de la 14ème édition des 72H du livre.

« Nous sommes à l’orée de 2022, il fallait réunir les acteurs, les professionnels, les principaux appuis des éditions d’harmattan pour parler de la quatorzième édition des 72H du livre. Cette année, la thématique choisit par le comité scientifique est : ‘’c’est sauvegarde du patrimoine et paix sociale’’. Pour nous, la sauvegarde du patrimoine nous permet de nous inscrire dans la nouvelle vision de nos autorités pour faire en sorte que les Guinéens connaissent leur histoire » a-t-il indiqué.

En choisissant le Maroc comme pays invité d’honneur, les éditions l’harmattan-Guinée se sont basées sur plusieurs facteurs pour en faire ce choix. « le Maroc a été choisit comme pays invité d’honneur compte tenu de plusieurs facteurs. La qualité des relations diplomatiques entre la Guinée et le Maroc et la qualité du patrimoine culturel de ce pays et aussi tout ce que les éditeurs marocains font. En plus, le Maroc accompagne notre pays en matière d’éducation. Donc, conjuguer tout ça nous voulons célébrer le Maroc », a rappelé Sansy kaba Diakité.

Ce rendez-vous a été aussi l’occasion de distinguer un écrivain guinéen qui a à son actif une dizaine d’ouvrages et encadrer plusieurs auteurs de notre pays pour son rendement littéraire, Mamady Koulibaly a été gratifié de plume d’or.

Pour lui, c’est un rêve qui devient une réalité. « Je dis grand merci à l’harmattan. Quand je déposais mon manuscrit, je n’imaginais pas un seul instant que cela se produirait un jour, c’est un rêve qui se réalise et qui dépasse peut-être mon entendement et me pousse à fournir davantage d’efforts pour mériter toute cette confiance qui vient d’être placée en moi », a exprimé Mamady Koulibaly.

En ouvrant le bal pour cette nouvelle année, la Maison d’Edition Harmattan-Guinée promet que certainement 2022 sera une année de production littéraire en Guinée afin d’atteindre l’objectif de ‘’Conakry capitale africaine du livre’’

Amara Touré