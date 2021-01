Nouvel an : les travailleurs des banques et assurances présentent leurs vœux au gouverneur Louncény Nabé

Comme à l’accoutumée, les travailleurs de la Banque centrale de Guinée (BCRG) ont présenté, mercredi 06 janvier leurs meilleurs vœux de nouvel an au gouverneur Dr. Louncény Nabé.

Cette cérémonie qui s’est tenue dans l’enceinte de la banque centrale de Guinée a réuni tout le secteur financier du pays.

Au nom des 797 agents de la banque centrale de la république de Guinée, le directeur des ressources humaines, Aboubacar Condé a déclaré : “nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé, de longévité, de bonheur, de paix, de prospérité et de réussite à monsieur le gouverneur, messieurs les vices gouverneurs ainsi qu’à leurs familles respectives”.

Avant d’annoncer que la direction des ressources humaines, ‘’avec votre soutien s’engage comme les années passées à tout mettre en œuvre au cours de l’année 2021 pour améliorer constamment les conditions de travail, de vie et de la productivité de l’ensemble du personnel de la BCRG notre plan d’action validé par le cabinet en témoigne”.

Sous Louncény Nabé le système bancaire a connu beaucoup de performances, a indiqué, le président de l’association professionnelle des établissements de crédit de Guinée (l’APB), Guy Laurent Fondjo.

« A titre d’illustration depuis 2011 : 08 nouvelles banques ont été créées. L’inflation a été réduite de moitié passant de 20% à 10% et ce, nonobstant les effets de la pandémie au Covid- 19 en 2020. Le total bilan des banques a connu une progression de 203% passant de 10 mille milliards en 2011 à 33 mille milliards en 2020. Les crédits à la clientèle ont connu une progression de 256 % passant de 3 mille milliards en 2011 à 11 mille milliards en 2020, soit des financements additionnels de plus de 8 mille milliards et les ressources ont augmenté de 230 % passant de 18 mille milliards en 2011 à 26 mille milliards en 2020″.

Visiblement satisfait et ému de ce geste de ses employés à son égard, le gouverneur de la BCRG a assuré avoir pris acte de toutes les préoccupations exprimées par les différents responsables du système bancaire.

« Il ne serait y avoir de progrès économique véritable sans la promotion du monde de travail. Et la prise en compte de ses intérêts. Mes collaborateurs et moi nous travaillons dans ce sens”. Il a enfin magnifié les réalisations que la BCRG a eu à faire en 2020.

Elisa Camara

+224957322