Nouvel an : les travailleurs du département en charge des Pêches présentent leurs vœux au ministre Frédéric Loua

A l’occasion de la nouvelle année, les travailleurs du Ministère des Pêche, de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime se sont réunis ce mercredi 8 janvier, pour présenter leurs vœux à leur ministre, Frédéric Loua. C’était dans la salle de conférence en présence des responsables de la section syndicale et de nombreux employés dudit ministère très stratégique dans la vie économie de la Guinée.

D’entrée, l’honneur est revenu au secrétaire général de la section syndicale, Dr Foromo Traoré de prendre la parole au nom de tous les travailleurs, pour souhaiter bonne et heureuse année au ministre et à ses plus proches collaborateurs.

Selon lui, depuis l’arrivée du ministre Loua à la tête de ce département, plusieurs actions sont réalisées. « Parmi ces acquis nous avons entre autres le renforcement des capacités institutionnelles, techniques, matérielles et financières des cadres ; La mobilisation des recettes pour renflouer la caisse de l’Etat de façon appréciable ; La formation des cadres à l’intérieur et à l’extérieur du pays ; L’aménagement, la valorisation et l’empoissonnement des mares, des étangs et des retenues pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; Les rénovations et équipements du bâtiment du Ministère, et de Directions de DNPM, DNPC, de l’Economie Maritime et l’Aménagement des pêcheries ; L’octroi des uniformes pour les fêtes ; La réparation et la mise en circulation de notre ancien bus en faveur des travailleurs… »

Dans le cadre des doléances, il a, au nom des travailleurs demandé l’achat de deux nouveaux bus pour les travailleurs, à continuer à renforcer la capacité institutionnelle des cadres, à revoir à la hausse le nombre des pèlerins musulmans et chrétiens, la construction de nouvelles infrastructures et rajeunir et féminiser les différents services du département.

En réponse, le ministre a retourné l’ascenseur aux travailleurs en leur souhaitant bonne et heureuse. Poursuivant, il dira que le mérite des acquis obtenus revient à tous les travailleurs. « Cela me permet de revenir brièvement sur les résultats obtenus en 2019 afin qu’ainsi présentés que notre vision soit orienté sur les principaux défis à relever en 2020. Les résultats tangibles concernent toutes les thématiques de notre département à savoir la gouvernance, la recherche, la surveillance, la valorisation des produits et la coopération. Ces résultats portent sur l’amélioration de la gouvernance du secteur, par la restructuration du département en tenant compte des enjeux et de la vision politique, notamment la création de nouvelles directions ; L’évaluation des ressources halieutiques maritimes effectuée au cours de deux campagnes directes », dira-t-il entre autres.

Plus loin, le ministre Loua a fait savoir que les efforts fournis ont permis d’avoir divers financements et d’envisager de meilleures perspectives pour l’année 2020. « Ainsi, au cours de cette année, les activités ou projets phares suivants seront mis en œuvre : La construction du port de Kaporo d’un coût estimé à 100 milliards de francs guinéens, sur financement du Japon ; La construction de plusieurs infrastructures en faveur des communautés de pêche au Port de Koukoudé sur financement de la Banque Mondiale ainsi que le bitumage d’une route de 4 km ; L’extension du Port de pêche de Teminetaye ; L’équipement de pêche artisanale d’une valeur de 2 millions de dollars sur financement du Japon ; La finalisation des études de faisabilité du Port de pêche industrielle de Kamsar et de celui du Petit Bateau ; La poursuite de l’immatriculation des navires ; L’exportation sur les marchés de l’Union européenne et de la Corée du Sud… »

Youssouf Keita

