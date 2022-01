Nouvel An : les vœux d’Elhadj Malick Sankhon…

À limage de l’eau qui coule, le temps ne s’arrête jamais. L’année 2021 s’est écoulée, emportant avec elle ses joies et ses peines.

L’année 2021 a été éprouvante pour l’ensemble de l’humanité, la COVID-19 a fortement impacté le quotidien des citoyens du monde en général et ceux de la Guinée en particulier.

Pour l’année 2021, la Guinée a fondamentalement connu des événements marquants qui ont conduit à l’avènement du CNRD dirigé par le président Mamadi Doumbouya qui, tout comme nouveau dirigeant, suscite de grandes espérances.

La Guinée reste et demeure notre bien commun, nous avons le devoir de la preserver et de travailler à sa grandeur. Pour cela, nous devons tous contribuer à la réussite de la transition, au renforcement de l’unité, de la cohésion et de la paix.

Bonne et heureuse année à tous, que le tout-puissant Allah nous gratifie des bienfaits de la nouvelle année et nous préserve de ses méfaits.

ELHADJ MALICK SANKHON