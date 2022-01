Nouvel An : les vœux du Directeur général de la Poste Guinéenne

Son Excellence Monsieur le Président du CNRD, président de la Transition, chef de l’Etat, chef suprême des Armées, à l’occasion du nouvel an, je tiens particulièrement et très sincèrement à vous formuler mes vœux de réussite totale dans votre noble et exaltante mission de rassemblement des Guinéens et de refondation de l’Etat qui en avait tant besoin.

Aux membres du CNRD et du Gouvernement de transition, à sa tête S.E.M le Premier ministre, je souhaite plein succès dans l’exercice de leurs hautes fonctions dans l’intérêt de la Guinée et des Guinéens de tous les bords politiques, de toutes les ethnies, de toutes les religions et de toutes les régions.

Madame la ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique, tout en vous souhaitant bonne et heureuse année, je tiens aussi à vous réitérer mon engagement total et ma détermination sans faille à relever les nombreux défis qui attendent mon équipe afin de redonner à la Poste Guinéenne ses lettres de noblesse.

Chers collaborateurs et travailleurs de la Poste Guinéenne, le nouvel an m’offre l’opportunité de vous souhaiter les meilleurs vœux dans vos différents services et dans vos familles respectives sur toute l’étendue du territoire national. C’est ensemble que nous pourrons mener des réformes courageuses au niveau de la Poste guinéenne. Je profite de cette occasion pour vous renouveler ma disponibilité à agir de concert avec vous pour poser des actes et mériter la confiance placée en nous par Son Excellence Monsieur le Président du CNRD, président de la Transition, chef de l’Etat, chef suprême des Armées, le Colonel Mamadi Doumbouya ; S.E.M le Premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Béavogui, et Madame la ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Mme Aminata Kaba.

Que l’année 2022 qui commence puisse vous apporter et nous apporter santé, tranquillité, bonheur et paix du cœur.

Bonne et heureuse année à tous les Guinéens mobilisés comme un seul homme derrière le CNRD et son président pour une transition apaisée et inclusive.

Mohamed Sita Cisse

Directeur Général de la Poste Guinéenne S A