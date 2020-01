Nouvel An : vœux du président de l’AGUIPEL

Mes chères consœurs,

Mes chers confrères,

En cette nouvelle année 2020, je présente à vous et à vos familles respectives mes vœux de Santé, de Prospérité, de Réussite et de Paix auxquels j’associe ceux du Bureau exécutif de notre association.

A vos rédactions, je formule le souhait ardent que cette année apporte le bonheur et le succès auxquels vous aspirez.

Mes chers collègues,

Nous avons entrepris, ensemble, de nombreux projets qui visent le renforcement des capacités des membres, la négociation et la signature de nouveaux partenariats pour le bien-être de l’Association Guinéenne de la Presse en Ligne.

Ces efforts seront poursuivis inlassablement tout au long de cette année pour faire de nos sites d’information des entreprises de presse solides, à tout point de vue.

Mes chères consœurs,

Mes chers confrères,

Comme vous le savez, 2020 s’annonce comme une année électorale avec les élections législatives en février et la présidentielle quelques mois plus tard. Notre rôle en tant qu’organes d’information sera déterminant dans le maintien et le renforcement de la cohésion nationale.

C’est pourquoi j’en appelle à l’esprit de responsabilité des éditeurs et des rédacteurs de chaque site membre de l’AGUIPEL. Nous devons œuvrer avant, pendant et après ces rendez-vous électoraux au renforcement de l’unité nationale. A chaque instant, nous devons privilégier l’intérêt de la Nation.

A TOUTES ET A TOUS, BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020.

Amadou Tham CAMARA

Président de l’AGUIPEL (Association Guinéenne de la Presse en Ligne)