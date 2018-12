Nouvel an : les vœux et engagements de Aboubacar Makhissa Camara, Directeur national des impôts

L’honneur m’échoit à l’occasion de ce nouvel an, d’adresser, en premier lieu, au Chef de l’Etat, le Pr Alpha Condé, Président de la république, à son premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, et à tous, mes vœux les meilleurs pour 2019.

Permettez-moi tout d’abord, de rendre grâce à Dieu, qui m’a maintenu en vie et qui m’a donné la santé nécessaire pour faire face à mes obligations quotidiennes qui sont d’ordre social et professionnel.

L’année 2018, restera à jamais gravée dans ma mémoire, à cause du décès inattendu de mon cher père.

J’avoue que j’ai bien pu surmonter cette épreuve épouvantable qui a le mérite d’affecter tout être humain, grâce au soutien moral de ma famille, de mes amis, de mes collaborateurs, bref de tous et de toutes, connus et anonymes.

Alors, que vous en soyez à nouveau tous remerciés.

Sur le plan professionnel, la direction nationale des impôts que j’ai l’honneur de diriger, a encore été au rendez-vous des exigences de développement, qui sont au cœur des préoccupations du Président de la République.

Grâce aux efforts conjugués de mes collaborateurs, responsables, agents de terrain et plantons, nous avons encore réussi à équilibrer la balance recettes-prévisions, qui est en constante évolution.

Les défis pour l’amélioration des recettes et de l’assiette fiscale, demeurent encore grands en 2019. L’atteinte de ces défis, passera par la mise en place d’importantes réformes, au nombre desquelles figurent la télé-procédure, la télédéclaration et la télé-paiement des taxes et impôts, ainsi que la régularisation de bon nombre de contribuables inactifs, par la mise en oeuvre du NIF permanent.

Nous restons convaincus, qu’avec les sacrifices consentis par les responsables, avec la mise en place des réformes, nous saurons répondre aux attentes de la hiérarchie.

On peut à cet effet bien compter sur le soutien qui n’a jamais fait défaut, du ministre du budget, Monsieur Ismaël Dioubaté. Il ne ménage aucun effort pour la mise en œuvre des réformes engagées par la DNI.

Nous profitons de l’occasion pour lui réitérer très sincèrement, toute notre disponibilité, notre engagement et notre détermination, pour dérouler avec succès sa feuille de mission.

Au premier ministre, Chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, mes vœux les meilleurs, pour 2019.

Votre nomination à ce poste, a suscité beaucoup d’espoir chez les guinéens. Six mois après, le bilan est flatteur et les Guinéens restent convaincus que de meilleures perspectives, sont à espérer avec vous.

Je ne saurais terminer sans adresser au Chef de l’Etat, mes vœux de reconnaissance pour toute la confiance portée en ma modeste personne, en me nommant à la tête d’un secteur aussi important et stratégique pour le développement du pays.

Monsieur le Président, nous sommes convaincus, qu’à travers les actes que vous avez posés et les chantiers gigantesques que vous avez ouverts dans tout le pays, que vous êtes la solution aux problèmes auxquels sont confrontés nos compatriotes.

De toute évidence, et j’en suis persuadé, que vous avez réussi, en un temps record, malgré les tumultes sociopolitiques, qui ont rythmé la vie du pays l’année écoulée, du fait des acteurs dont on peut être tenté de douter de leur bonne foi, à poser les vraies bases du développement du pays.

Je souhaite que le nouvel an, apporte plus de sérénité dans le pays pour vous permettre, Monsieur le Président de réaliser vos ambitieux projets pour le bien-être des Guinéens.

A vous Monsieur le président, mes vœux les meilleurs.

Que Dieu bénisse notre cher pays.

Aboubacar Makhissa Camara

Directeur National des impôts