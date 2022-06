Nouvelle Constitution : « elle sera le fruit de la concertation en tirant les leçons du passé » (Dansa Kourouma)

Dans le cadre de la présentation des actions réalisées durant les 100 jours d’activités du Conseil National de la Transition(CNT), les conseillers de cet organe législatif poursuivent les rencontres dans les universités et instituts du pays. Ce samedi 4 juin 2022, le président de l’institution, Dr Dansa Kourouma en compagnie d’autres conseillers nationaux dont Me Mohamed Traoré ont été reçus à l’université Amadou Dieng sise à Bentouraya, dans la préfecture de Coyah.

A cette occasion, le recteur de ladite université, Dr Boubacar Koubia Diallo a remercié la délégation du CNT tout en rappelant quelques acquis du CNT dont l’adoption de la résolution sur la durée de la transition, les consultations nationales à Conakry et à l’intérieur du pays.

« Nous resterons engagés pour participer aux activités du CNT afin que la transition soit une réussite. Nous sommes conscients que cette Guinée nous appartient tous et il faut qu’elle soit construite sur une base solide», a-t-il soutenu.

Pour sa part, le président du Conseil National de la Transition( CNTà a rappelé que son Institution joue le rôle d’organe législatif de la transition qui doit recevoir, examiner et adopter les projets de loi proposés par le Gouvernement et des citoyens.

« Le CNT, conformément à la charte de la transition est chargé de contribuer à la refondation de l’Etat en dotant le pays des textes de loi qui doivent permettre le vivre ensemble. Ces lois doivent être l’émanation d’une Constitution. Notre premier travail est la Constitution. Elle sera le fruit de la concertation en tirant les leçons du passé et en tenant compte des avancés démocratiques dans le monde », dira entre autres Dr Dansa Kourouma.

Sur les motifs de la présentation du bilan, il dira que c’est une obligation de redevabilité. « Quand vous agissez au nom des citoyens de votre pays, vous avez le devoir de leur rendre compte. Comme la transition, ce n’est pas seulement prononcer des discours ou élaborer des textes de loi, c’est aussi inculquer des valeurs et des pratiques républicaines, nous avons décidé de ne pas rester seulement à l’hémicycle du palais du peuple. Mais qu’on se rendre sur le terrain pour échanger avec vous. Vous présenter ce que nous avons fait et éventuellement ce que nous comptons faire puis, interagir avec vous », a-t-il expliqué aux encadreurs et étudiants.

Parlant des perspectives, Dr Dansa soutiendra qu’elles sont faites que sur la base des leçons tirées après les 100 premiers jours d’activités. Et qu’ils (conseillers nationaux) ont le devoir de réorienter leurs actions en corrigeant les insuffisances, en améliorant les méthodes et stratégies pour mieux servir la population guinéenne.

Youssouf Keita