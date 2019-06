Nouvelle constitution : le collectif des femmes dynamiques de Guinée dit Oui

Dans une déclaration rendue publique, ce lundi, le collectif des femmes dynamiques de Guinée, (CFDG), a réclamé l’adoption d’une nouvelle constitution, invitant les autres femmes de la Guinée à les rejoindre dans cette lutte.

Au nom du collectif, Maimouna Touré a déclaré : »convaincues des faiblesses énormes que comporte notre constitution et qui d’ailleurs, a occasionné son non-respect par la classe politique guinéenne durant toutes les crises survenues depuis l’avènement de la 3ème république, nous réclamons une nouvelle constitution répondant aux aspirations des citoyens. Cette démarche citoyenne et indispensable doit avoir pour but de répondre aux nouvelles attentes d’ambitions légitimes et aux exigences de la réalité de notre pays à travers un référendum où chaque citoyen pourra en toute liberté exprimer son droit ».

» Nous invitons à cet effet ces personnes surexcitées à s’abstenir de tout propos tendant à fragiliser le tissus social« , a t-elle indiqué.

Par ailleurs, de souligner : « nous lançons un appel solennel à toutes les braves femmes de Guinée, à se joindre à nous pour mener ensemble cette lutte tant noble à travers des campagnes de sensibilisation et des causeries éducatives dans tout le pays ».

Elisa Camara

+224 654 95 72 33