Nouvelle Constitution : voici la note qu’a adressée le ministre des Affaires étrangères aux ambassades...

Plus de doute. Le pouvoir veut augmenter la cadence. Dans une note en date du 19 juin 2019 -déjà sur les réseaux sociaux- envoyée aux ambassades et représentations diplomatiques et consulaires de la République de Guinée, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger Mamadi Touré motive la décision du Gouvernement de soumettre au peuple de Guinée l’adoption d’une nouvelle Constitution. Mediaguinee s’est procuré une copie…

Mediaguinee