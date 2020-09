N’Sira Kourouma à propos de la candidature d’Alpha Condé : « c’est le meilleur choix pour les Guinéens »

La présidente du mouvement “Waréah Wakhõnfé” continue de vanter les mérites de l’actuel chef de l’État, candidat à la prochaine présidentielle. A travers une déclaration lue devant les médias le mercredi 16 septembre 2020, la cheffe service du département des Etudes économiques et financières, au compte de l’Administration des grands projets, rattachée à la présidence de la République, a longuement magnifié les acquis de la gouvernance d’Alpha Condé.

Pour N’sira Kourouma, le candidat du RPG Arc-en-ciel reste pour l’heure «le meilleur choix pour les Guinéens». Aussi invite-t-elle ces derniers à voter massivement pour l’actuel locataire de Sékhoutouréya, le jour du scrutin.

« J’ai créé le mouvement “Waréah Wakhõnfé” dans le but d’accompagner le RPG Arc-en-ciel et son candidat, le professeur Alpha Condé, pour l’élection présidentielle du 18 octobre prochain. », a-t-elle déclaré d’entrée de jeu. Et de poursuivre en ces termes : « le professeur Alpha Condé a fait de la Guinée un pays fréquentable, car depuis son accession au pouvoir en 2010, le pays est à tous les grands rendez-vous. Grâce à lui, la Guinée a pu bénéficier de nombreux acquis de 2010 à nos jours. Au nombre de ceux-ci, nous avons entre autres : la transformation économique et industrielle porteuse de croissance et de dividendes pour tous les Guinéens; le développement des secteurs de l’Education et de la Santé; des réformes du système de défense et de sécurité; la mutation infrastructurelle tous azimuts en cours, sur toute l’étendue du territoire national; le développement local et communautaire pour une société plus équitable, notamment à travers l’ouverture de plusieurs filières agricoles aux retombées économiques et financières certaines, en termes de recettes d’exploitation et de revenus pour les populations. Sans oublier l’autonomisation de la femme guinéenne. Depuis l’accession au pouvoir du professeur Alpha Condé, la Guinée a connu la création des MUFFA qui facilite l’entrepreneuriat féminin.»

Au regard donc de tout ce qui précède, N’Sira Kourouma, une jeune dame compétente, professionnelle, dynamique, ouverte au dialogue, visionnaire et profondément humaine, estime que le candidat du RPG Arc-en-ciel, professeur Alpha Condé, est le meilleur choix pour les Guinéens.

« C’est pourquoi d’ailleurs, notre mouvement “Waréah Wakhônfé” demande au peuple de Guinée, de voter massivement pour le professeur Alpha Condé, le 18 octobre prochain.», a confié à la presse N’Sira Kourouma, décrite par beaucoup et à juste raison comme une étoile montante dans le firmament professionnel et politique de la Guinée !

Fanta Camara