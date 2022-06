Numérique: Orange Guinée signe une convention avec le MESRSI

Dans le but de faire en sorte que le numérique soit accessible à tous les étudiants, la fondation Orange Guinée a procédé à la signature d’une convention, ce lundi 27 juin, avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation,(MESRSI).

Cette cérémonie de signature de convention qui permet d’améliorer des programmes de l’enseignement supérieur s’est déroulée dans les locaux dudit du département.

Selon l’administratrice de la fondation Orange Guinée, Amina Abou Khalil NYAME: » c’est de nous permettre nous fondation, de confirmer notre vision autour de l’apprentissage via le numérique. Surtout garantir la réussite des projets structurants pour nous, sans lequels nous ne pouvons mettre en œuvre notre apport et notre concours. Il s’agit des bibliothèques pour les écoles doctorales, la connectivité dont on a besoin, de l’université virtuelle à l’image du Mali et du Sénégal. C’est pour vous dire, on a énormément de choses à faire ensemble.Et, je peux vous rassurer de l’engagement de la fondation Orange Guinée, par ma voix et celle de mes collègues de Orange Guinée à œuvrer à vos côtés, mobiliser dans l’intérêt de cette jeunesse là qui est la relève de demain ».

Au nom du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation,( MESRSI), Thierno Hamidou Bah, chef de cabinet, s’est réjoui de cette initiative, tout en rassurant: » La convention qui sera signée aujourd’hui va nous aider à fédérer la capacité de nos deux(2) entités dans la réalisation des projets visant à renforcer fondamentalement l’enseignement supérieur. Vous avez démontré votre volonté, votre capacité à être à nos côtés. Les projets qui sont illustrés ici en sont la preuve. Il s’agit de l’équipement offert à la faculté de médecine, la connectivité dans les IPCE ( Initiative présidentielle dans la connectivité des écoles), la connectivité offerte lors du salon de l’orientation communément appelé Sdo, dont la première édition vient de s’achever. L’appui au département énergie photovoltaïque à l’université de Labé. A travers ses objectifs déjà atteints, cette convention se voudra un cadre fédérateur, de collaboration entre le ministère l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation et la fondation Orange Guinée. Nous nouons donc un partenariat véritable pour permettre d’accroître l’envergure et la cohérence des actions pour plus d’efficacité et de résultat ».

Elisa Camara

+224654957322