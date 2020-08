Numérique : quelque 50 jeunes guinéens outillés en développement d’applications mobiles

Après le succès de son premier atelier virtuel sur le live coding ayant outillé 30 jeunes, le programme INTEGRA financé par l’union européenne lance l’acte 2 de la même formation. En partenariat avec l’AGUIPE et l’ANIEN (Agence Nationale de l’Innovation et de l’Economie Numérique), cette deuxième phase a renforcé les capacités de 50 jeunes sur le développement d’applications mobiles Android natives et performantes avec le nouveau langage Kotlin.

Ces dernières années, les métiers générés par les TIC connaissent une forte expansion et attirent de plus en plus la jeunesse guinéenne. Les possibilités de création d’emplois dans ce secteur restent larges en Guinée. De ce fait, l’objectif est de combler la forte demande des entreprises à la recherche de profils dans le numérique afin de faciliter l’employabilité des jeunes dans le pays.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des accords de partenariat entre l’AGUIPE, l’ANIEN et l’ITC, permettant aux jeunes guinéens en quête d’emploi de bénéficier des opportunités du programme INTEGRA tout en développant leurs compétences techniques et leurs qualifications professionnelles.

« Nous constatons que le métier de développeur d’applications mobiles Android est plébiscité par de nombreux jeunes guinéens qu’ils soient startups ou freelances. A travers cette approche innovante, ITC dans le cadre du programme INTEGRA permet aux jeunes guinéens de développer leurs talents, monter en compétences, voire maintenir leur employabilité dans les métiers du numérique qui les inspirent tant. C’est dans ce contexte que nous favorisons le développement de talents des jeunes guinéens et l’acquisition d’un savoir-faire professionnel dans le codage pour une autonomisation des jeunes générations », clarifie Mamadou Bobo BAH, Expert en charge des TICS et SERVICES de ITC pour le compte du programme INTEGRA.

Sur la même lancée, l’expertise et l’appui technique d’INTEGRA ont permis à ces jeunes de se rendre opérationnels sur le développement d’applications mobiles Android natives et performantes avec le nouveau langage Kotlin.

« Etant passionné du numérique, le développement de compétences dans ce secteur est tout naturel pour moi. Cette formation INTEGRA sur le développement d’applications mobiles Android en plus d’être gratuite vient à point nommé et répond à toutes mes attentes pour le renforcement de mes connaissances. Le monde connait au quotidien une transformation digitale progressive, et je pense que la Guinée ne doit pas rester en marge », estime Fodé Moussa BANGOURA, bénéficiaire de la formation.

Au terme de ce webinar, les jeunes bénéficiaires dont la tranche d’âge est de 18 à 35 ans ont appris à non seulement développer des applications Android à travers le langage KOTLIN, également à communiquer une application à une base de données tel que MySQL aussi et surtout à concevoir des interfaces répondant aux standards du numérique.

Se réjouissant des résultats de cet atelier en ligne, Noumouké Condé, DG de l’ANIEN dira : « C’est une chance qui est offerte aux jeunes porteurs de projets guinéens à travers cette formation d’accroître leur capital à travers l’acquisition de nouvelles connaissances. Si elle est valorisée, elle sera un véritable levier de croissance dans la vie sociale, la santé, la culture, tout en digitalisant leurs produits et services. »

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Initié conjointement par le Gouvernement guinéen et l’Union européenne, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

Maciré Camara