N’zérékoré : 10 autres présumés malfaiteurs tombent dans les filets…

Le Gouverneur de la région administrative de N’zérékoré est en train de tenir sa promesse dans le cadre de la lutte contre l’insécurité grandissante à N’zérékoré, principale agglomération de la région forestière.

Après la présentation de 40 bandits la semaine dernière aux médias, 10 autres présumés malfaiteurs ont été présentés à leur tour ce vendredi à la gendarmerie régionale. C’était en présence du Gouverneur de la région Mohamed Lamine Keita, du préfet Colonel Sékou 15 Keita et du commandant de la gendarmerie.

« Toutes ces personnes ont été arrêtées avec des preuves à l’appui. La plupart d’entre elles ont été arrêtées pour détention illégale du chanvre indien et consommation. Cette jeune fille que vous voyez a été arrêtée en flagrant délit. C’est une mission qui a été rendue possible grâce à la collaboration des élus locaux et toute la population à la base. Nous avions reçu les instructions, et nous travaillons dans ce sens », a indiqué l’adjudant chef Ibrahima Kalil Keita.En prenant la parole pour la circonstance, le gouverneur de la région, le Général à la retraite, Mohamed Lamine Keita a tout d’abord exorté les services de sécurité à renforcer les rangs avant d’inviter la population à une franche collaboration avec ces derniers.

« C’est un sentiment de satisfaction dans la mesure où ce que nous avons prévu à la population nous sommes en train de le faire. Nous invitons des forces de l’ordre et de sécurité à se mettre en cheval de bataille pour lutter contre ces malfrats. Nous continuerons de Yomou jusqu’à Guéckédou. Nous allons le faire sans relâche. Nous demandons à la population de la région forestière d’être vigilante et de collaborer avec les forces de sécurité.Ça sera pérennisé, les chefs de quartiers, des élus locaux doivent s’impliquer pour nous aider.On veut finir définitivement avec le banditisme dans cette région, » promet le Gouverneur.

La population se réjouit de cette opération dans la ville qui commence déjà, selon elle , à porter fruit.

Amara Soumaoro Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

