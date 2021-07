N’Zérékoré: 11 906 candidats affrontent  l’examen d’entrée en 7ème année

Les épreuves de l’examen d’entrée en 7ème année ont démarré ce Samedi 31 juillet sur toute l’étendue du territoire national.

À N’zérékoré, au sud du pays, c’est le préfet Saa Yola Tolno qui a donné le coup d’envoi de cet examen en présence des autorités éducative

Le préfet a invité les candidats aux respects des règlements.

“L’examen d’entrée en 7ème année n’est pas quelque chose d’extraordinaire. C’est comme la composition. La seule différence, c’est de vous dire d’être sérieux, de compter exclusivement sur vous même, de ne pas copier, de ne pas utiliser de téléphone, de ne pas surtout être traumatisé. Il faut se dire que l’épreuve qui sera lancée au tableau, je pourrais la trouver.Ceux qui ont d’habitude de copier pendant la composition, maintenant, ce n’est plus le cas, vous serez surveillés et la surveillance ne doit pas vous bouleverser. Ce que nous vous demandons c’est de travailler correctement, sérieusement en respectant les règlements. Il vaut mieux échoué dignement que de gagner malhonnêtement. Nous voulons donc, que vous soyez tous admis mais, même si vous devez échouer, échouez dignement. Si vous devez gagner aussi, il faut gagner aussi honnêtement. Bonne chance à vous tous” , dira Saa Yola Tolno préfet.

Le directeur préfectoral de l’education, Moussabgè Diakité est quant à lui, revenu sur les statistiques et les dispositions prises pour la réussite de l’examen d’entrée en 7ème année dans sa zone.

“Au niveau de la préfecture de N’zérékoré nous avons cette année 11906 candidats dont 5025 filles. Ils sont répartis dans 38 centre d’examen. 22 centres se trouvent en zone rurale et 16 en zone urbaine.

La différence est que cette année, nous utilisons les détecteurs de téléphone. Ça, c’est la nouveauté et comme les autres années, conformément aux règlements qui régissent l’organisation des examens nationaux en République de Guinée, il n’y a pas de téléphone portable dans les salles de classes, il n’y a pas de documents étrangers dans les salles de classes, d’encombrement, d’envahissement dans les classes. Donc, dans tous les centres nous avons respecté deux mesures. Mesure barrière et mesure pédagogique. Mesure barrière, le systèmes de lavage des mains, le port des bavettes et la distanciation physique sont observés dans tous les centres d’examen dans la préfecture de N’zérékoré,” a t- il indiqué.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré.

