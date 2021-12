N’Zérékoré: 12 cas de viols enregistrés en majorité sur des mineurs par le Commissariat Central de janvier à Décembre

A quelques jours de la fin de l’année, les services publics sont sur la finalisation du bilan des douze mois de l’année en cours.

Après le Commissariat spécial de la sécurité routière, le Commissariat central a livré le bilan des actions menées sur le cas des violences basées sur les genres dans la région forestière

Selon le capitaine Bah Ahmadou, chef de service police judiciaire qui a fait le compte rendu des activités faites par l’OPROGEM, 12 cas de viols ont été enregistrés dans la région et un cas de mariage précoce.

« Le 19 janvier 2021, on a géré un cas de viol répété suivi de grossesse sur une mineure de 12 ans. Mais malheureusement compte tenu de l’âge, le bébé n’a pas pu survécu.

Le même jour, nous avions également enregistré un autre cas de viol. Cette fois ci, c’était un cas de viol collectif sur une mineure de 14 ans.

Le 3 Février 2021, un autre cas de viol répété sur une femme en État de démence.

Le 9 Mars aussi, un cas sur une mineure de 7 ans.

Le 10 Avril, un cas a été enregistré sur une mineure de 12 ans. Le même mois, c’est-à-dire le 31 avril, un autre cas viol suivi de chantage sur une mineure de 16 ans. C’est à dire, le présumé violeur a réussi a filmé la fille qu’il a amadoué. Après il a menacé la fille d’envoyer de l’argent et le portable au risque de publier sa photo. C’est lorsque la fille a été fatiguée des menaces, elle a informé ses parents qui ont saisi la police. Et finalement, nous avions réussi à l’arrêter.

Et le 23 septembre 2021, on a enregistré un autre cas viol sur une mineure de 4 ans. Et le 22 octobre 2021, un cas de viol sur mineure de 14 ans en état de dépression mentale sur l’effet de la méningite », a détaillé l’officier de police.

Outre les cas de viol, un cas de mariage précoce, a été également enregistré par le commissariat central.

« Le 14 juin 2021, on a géré un cas de mariage précoce. La fille était âgée de 14 ans seulement et a été donné en mariage forcé par ses parents. Lorsque nous avions été informés, on a interpellé son père et sa mère mais aussi le mari. En bref toutes les parties, pour des explications. Et ensuite, on les a déférés », a précisé le capitaine Bah Ahmadou qui souligne que tous les cas ont été transférés et jugés.

Pour réduire les cas de violence et notamment le viol, le Commissaire central a invité les populations à dénoncer les violeurs, qui selon lui méritent de répondre de leurs actes.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’Zérékoré.

Tel: 621- 94-17-77.