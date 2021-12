N’zérékoré : 159 cas d’accident de la circulation routière dont 9 mortels enregistrés en 2021 (commissaire)

Comme chaque fin d’année, les différents services s’activent à fournir le bilan leurs opérations menées. C’est le cas du commissariat central de la police routière de la préfecture de N’zérékoré, au sud de la Guinée qui a rendu son bilan ce week-end à travers son premier responsable, Bangoura Kandei Roger.

Selon lui, cette année, le nombre d’accident enregistré par son service est de 159 dont 9 cas mortels qui a coûté la vie à 11 hommes et 3 femmes. Un chiffre qui dépasse celui de l’année 2020 qui était de 128 cas.

« De janvier à décembre, nous avions enregistré 159 cas d’accidents à N’zérékoré. Parmi ces cas, il y a eu 9 mortels qui ont coûté la vie à 11 hommes et 3 femmes. 28 cas d’accidents avec blessés graves dont 25 hommes, accidents avec blessés légers 7 cas dont 68 hommes, accidents avec dégâts matériels important 7 cas, et véhicules fortement endommagés 8. »

La plupart de ces cas d’accidents, selon le commissaire spécial sont dû à l’ignorance des codes de bonne conduite dont la règle de priorité à droite, changement de direction sans précaution, règle de distance de sécurité, excès de vitesse, dépassement défectueux, défectuosité du système de freinage et circulation en sens interdit.

L’augmentation du taux de l’accident est dû quelque fois à la floraison des tricycles, communément appelé Katakatani dans le transport cette année. Et la plupart de ces accidents ont été provoqués, selon lui, par les conducteurs de taxi-moto et sont survenus sur les routes de Lola où il y a eu 17, Boma et scierie 15 cas chacune.

Un chiffre qui pourrait paraître minime vu la densité des accidents par jour. Mais ce service qui reste confronté à un manque d’effectif pouvant couvrir toute la ville a précisé que ce sont ces cas dont il a enregistré.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

