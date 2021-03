N’zérékoré : 236 kg de chanvre indien incinérés

Les autorités locales de la préfecture de N’zérékoré ont procédé ce jeudi, 11 mars, à l’incinération de 236 kilogrammes de chanvre indien et des produits pharmaceutiques dont Tramadol, sur la route de Bounouma.

Le gouverneur de la région administrative qui présidait cette délégation, a félicité les services de sécurité pour leur détermination ce qui a permis à la saisie de ces produits.

« Je voudrais tout d’abord remercier la justice et les services de sécurité et de défense qui, tous les jours, se battent pour le bien être de la population. Tout ça, c’est pour que la paix et la quiétude règne. Aujourd’hui, nous venons d’incinérer 236 kg de chanvre indien qui ont fait l’objet de saisi depuis plusieurs mois. Et au delà des 236 kg, vous avez vu 8 cartons de produits pharmaceutiques périmés impropres à la consommation. Et au delà d’autres objets aussi, de fétiches dont les gens se sont servis soit pour intimider, soit pour escroquer. En dehors de ça, vous avez ce qu’on appelle le papier noir. Le papier noir c’est purement et simplement pour escroquer les gens. Comme pour dire qu’ont peut transformer le papier noir en de l’argent. Je voudrais très sincèrement féliciter les services de sécurité et de défende et aussi la justice. Tout ce travail est fait pour soutenir la population et surtout sa santé », a confié le gouverneur, Mohamed Gharé.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

