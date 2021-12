N’zérékoré : 527 millions 326 mille 888 fg pour le fonctionnement de la commune urbaine de janvier à décembre

Les conseillers communaux de N’zérékoré se sont réunis hier lundi pour apporter des précisons sur la dépense effectuée courant Janvier à ce mois de décembre. Cette troisième session qui s’est tenue dans la salle de conférence de la mairie a connu la présence des chefs de quartier, des présidentes des femmes et des jeunes.

Elle a été présidée par Moriba Albert Delamou, maire de la commune. « Comme de façon régalienne, on devrait faire quatre sessions, mais vu que nos comptes sont gelés pour le moment, nous avons jugé nécessaire de faire cette 3eme session pour que les populations sachent de quoi on parle dans cette commune, comment la gestion se passe. Parce que c’est une mission de redevabilité. Chaque fois qu’on gère l’argent de la population, nous devons les informer de ce qui se passe », a fait savoir l’élu local.

Revenant sur les dépenses effectuées, Moriba Albert précise : « il y’a plusieurs travaux qui ont été réalisés courant 2021. L’essentiel se résume autour des dépenses réelles du fonctionnement qui s’élève à 527 millions 326 mille 884 francs guinéens, allant du mois de janvier à octobre 2021. Les dépenses d’investissement se résument à 801 millions 980 mille 607 francs guinéens. Des recettes et des dépenses se retrouvent autour de ces chiffres. Ce sont des fonds qu’on n’a utilisés durant des dix mois. C’est pourquoi j’appelle tous les conseillers municipaux et autres de venir pour les mettre au bien des choses. Après des échanges, le conseil a félicité le pool financier et l’exécutif pour le travail fait. Trouvant que le travail a été bien fait, nous leur demandons de redoubler d’effort », a confié le maire.

