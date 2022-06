N’zérékoré: à cause de sa femme, Michel tue son beau-frère et une autre personne

L’acte horrible s’est passé dans le district de Bounouma, dans la nuit du samedi à ce dimanche, une localité située à une dizaine de kilomètres de la ville de N’zérékoré, au Sud du pays.

Le présumé assassin s’appelle Michel, âgé environ d’une quarantaine d’années.

Selon les témoignages, c’est à l’aide de son fusil qu’il a ouvert le feu sur les deux personnes aux environs de 2 heures du matin. Ces personnes travaillaient dans une unité de Pressoir d’huilerie.

Une altercation serait à la base de sa colère qu’il aurait eue avec ses victimes.

Michel serait venu solliciter rentrer avec sa femme chez lui.

Joint au téléphone par notre rédaction, le président de district est revenu sur le drame.

« C’est dans un pressoir où on fait l’extraction de l’huile que l’acte s’est passé. Ils étaient au nombre de 5 en train de travailler dans la journée. Michel a décidé de rentrer avec sa femme. Mais comme ça discutait entre les deux, les collègues du travail de sa femme, lui ont demandé de rentrer chez lui, de les laisser travailler. Il aurait donc menacé qu’il va faire les dégâts si sa femme ne le rejoint pas. C’est ainsi qu’il est reparti et est revenu vers 2heures du matin. Immédiatement, il a tiré sur les deux personnes. Après il a pris la poudre d’escampette par la suite. Mais dans le groupe, il y avait un enfant qui avait réussi à se cacher et qui l’a vu commettre le crime. C’est d’ailleurs ce dernier qui l’a identifié, » a expliqué Monsieur Mamy.

Cé Kansson, marié et père de deux enfants, Fassou Gamy’s aussi marié et père de 3 enfants sont les victimes.

Aux dernières nouvelles, les services de sécurité sont sur pied pour les enquêtes afin de mettre main sur le présumé criminel.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

621-94-17-77