N’zérékoré : à la découverte du Goupe Scolaire Ramatoulaye Keita

Le Groupe scolaire Ramatoulaye Keita sise dans la commune urbaine de N’zérékoré au quartier Tilepoulou a été créé le 14 Octobre 2014. Karamo Cissé et famille en sont les fondateurs. Il est diplômé d’une licence de comptabilité de gestion des entreprises. Ce jeune fondateur a toujours rêvé de la création d’une école privée moderne dans la ville de N’zérékoré, principale agglomération de la Guinée Forestière.





Un rêve réalisé grâce à sa famille, notamment son père Kalou Cissé qui n’a ménagé aucun effort pour que ce rêve se réalise. Cette école qui a commencé par 12 salles de classe a atteint 30 de nos jours, avec la création d’une école primaire qui commence par une maternelle. Depuis sa création, elle a enregistré une trentaine de boursiers dans les examens nationaux. Cette année, elle a fait 78% d’admis au baccalauréat, 96% au brevet d’études du premier cycle et 100% à l’examen d’entrée en 7ème année. Un record qui place ce temple du savoir devants les autres établissements de la place. Aujourd’hui, le groupe Scolaire Moderne Ramatoulaye Keita dispose d’une bibliothèque riche en documentations, mais aussi d’un bus climatisé qui assure le transport des élèves.

Interrogé sur les politiques mises en place qui ont permis à cette école de se hisser à ce niveau enviable, le jeune fondateur précise : « vous vous souvenez qu’il y a maintenant sensiblement 8 ans que cette école a été créée. Tout n’est pas rose. Nous avons certes enregistré des difficultés comme toute entreprise d’ailleurs mais, nous avons réussi beaucoup. Ici, nous avons une équipe dynamique qui s’occupe de l’encadrement de l’école et des élèves. C’est le lieu de remercier en premier lieu, le proviseur Samaké qui a tout donné. Et de ce côté, c’est le lieu de remercier notre père Elhadj Kalou Cissé pour l’accompagnement qu’il n’a cessé d’apporter à la famille. Ici, c’est la rigueur dans le travail, ce qui nous permet d’avoir des résultats honorables. Nous perdons souvent beaucoup d’élèves qui n’aiment pas subir la rigueur. Nous avons un vigile à la rentrée de l’école qui n’autorise pas les va-et-vient des élèves, sauf pour des raisons valables. Et en plus, lorsqu’un élève est remarqué pour indiscipline ou chômage, la direction interpelle ses parents. L’objectif d’une école privée n’est pas seulement que de s’enrichir mais c’est aussi la qualité de l’enseignement. Victor Hugo disait « chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne ». Aujourd’hui, nous avons d’autres projets avec l’insertion de nouvelles options. Il faut impérativement augmenter les salles du lycée », expliqué le fondateur.





Il faut noter que le Groupe Scolaire Ramatoulaye Keita a été plusieurs fois honoré par les satisfécits à cause de sa performance. Parmi ces distinctions, nous pouvons citer celle décernée par la direction préfectorale de l’Éducation de N’zérékoré du 05 février au 23 Mars 2019.





