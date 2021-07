🛑N’zérékoré: acheté pour la tabaski, un bœuf “fou” tue un père de famille et fait des blessés

C’est une scène incroyable qui s’est produite dans la matinĂ©e de ce vendredi Ă Heremankon dans la commune urbaine de N’zĂ©rĂ©korĂ©, au sud du pays.

C’est aux environs de 11 heures qu’un taureau qui Ă©tait payĂ© pour la fĂŞte de tabaski s’est rebellĂ© en tuant une personne et faisant plusieurs blessĂ©s.

L’animal a Ă©ventrĂ© Ă l’aide de ses cornes un père de famille et cassĂ© le pied du second.

En assistant Ă cette scène macabre, l’imam de la mosquĂ©e du quartier hèrèmakĂ´nĂ´ raconte: « la victime sortait de la douche et s’apprĂŞtait Ă aller Ă la mosquĂ©e pour la prière de ce vendredi. C’est ainsi que le bĹ“uf est venu le ramasser d’un coup, et le coller au mur de la douche avant de l’Ă©ventrer avec ses cornes. C’est ainsi qu’il a Ă©tĂ© transportĂ© Ă l’hĂ´pital rĂ©gional de N’zĂ©rĂ©korĂ© pour des soins. Mais il a succombĂ© Ă ses blessures. La deuxième victime, lui c’est son pied qui est blessĂ©. Il est pour le moment hospitalisĂ© pour des soins. Mais bien avant ces dĂ©gâts, les gens m’ont signalĂ© qu’il avait blessĂ© plus de 5 personnes”, a confiĂ© Abdoul Karim Fofana, imam de la mosquĂ©e du quartier hèrèmakĂ´nĂ´.

La victime qui a rendu l’âme se nomme Mamadi CondĂ©. Il est âgĂ© environ d’une quarantaine d’annĂ©es et originaire de Fassan, prĂ©fecture de Kouroussa.

Il laisse derrière lui une veuve et quatre enfants.

Dans la famille du défunt, la consternation est totale suite à cette mort tragique.

Amara Souza Soumaoro, correspondant Ă N’zĂ©rĂ©korĂ©

