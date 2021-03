N’zérékoré : alors qu’il était en train de curer un WC, un puisatier s’évanouit et meurt

C’est un incident triste qui s’est produit dans la matinée de ce mercredi à Kolieba, au cœur de la commune urbaine de N’zérékoré.

Selon nos informations, la victime, Siaka Kourouma, a rendu l’âme pendant qu’il était en train de vider un WC de son contenu.

C’est dans le puits qu’il a été étouffé avant de rendre l’âme. La protection civile s’est rendue sur les lieux pour constater le fait.

« Dans l’après-midi, notre service a été alerté par Monsieur Koné qu’un jeune a trouvé la mort en vidant leur toilette, c’est-à-dire le WC. Il nous a déclaré que la mort de ce dernier est due à un accident de travail. C’est donc la vapeur qui s’est produite dans le puits qui a coupé sa respiration. Ce qui a provoqué la mort.

C’est comme ça une équipe de secours, conduite par moi-même, nous sommes rendus sur les lieux pour le faire remonter. C’est une fosse de 15 mètres au moins où il était descendu, mais il était déjà mort », a expliqué le commandant Diallo Boubacar, chef service adjoint de la Protection civile.

Très abattu, son ami avec lequel il travaille, a témoigné en ces termes : « lorsque nous sommes venus d’abord, nous avions commencé pour tirer de l’eau parce que la douche était trop remplie. Après, il a décidé de descendre. Mais il y avait trop de gaz dedans pour remuer. Moi j’étais à l’extérieur. Quelques secondes juste après sa descente, j’ai constaté qu’il est tombé. Et c’est comme ça j’ai appelé au secours. Les mécaniciens qui sont là nous ont aidés mais hélas ! Il n’y avait plus de moyen. La personne qui nous a dit de faire le travail, je l’ai appelée de venir. On a tout fait pour enlever le béton, ça n’a pas marché, parce que le trou est petit ».

Le corps de la victime se trouve actuellement à l’hôpital régional de N’zérékoré pour des formalités.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

Tel: 621-94-17-77