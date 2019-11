N’zérékoré : Alpha Condé annonce la reprise des activités des sociétés minières des Monts Nimba et Zogota en 2020

C’est dans une ambiance festive que le président Alpha Condé a été accueilli ce samedi par la population de N’zérékoré, principale ville au sud de la Guinée.

Prenant la parole, le chef de l’État a tiré à boulets rouges sur ses opposants avant de faire des annonces sur la reprise très prochaine des activités des sociétés minières de la région.

« Beaucoup de chantiers sont en train d’être terminés. Les réformes décisives ont été engagées dans les secteurs clé et cela profite à tous. Bien-sûr je voudrais que cela aille vite. Je comprends vos impatiences. Nous savons l’impatience de nos braves femmes, les braves jeunes. Mais la Guinée avance, elle continue d’avancer.

Aujourd’hui nous sommes fiers de la région forestière. Et les mines de fer Nimba vont commencer l’année prochaine et de zogota l’année prochaine. (Applaudissement).

Mais le plus important, le plus important et qui fait réveiller le Guinéen depuis des années et des années. Simandou, nous venons d’attribuer Simandou à SMB. Ce n’est pas seulement la mine, c’est le transguinéen. Le chemin de fer de Kérouané-N’zérékoré-Macenta- Guéckédou- Kissidougou-Faranah-Mamou-Forécariah. Mais aussi le port en eau profonde. On dit que la Guinée est bénie par Dieu. Lola après le minerai de fer de Simandou, vous allez avoir granite. Bientôt nous allons lancer l’appel d’offre », a dit le président Alpha Condé devant un pubic acquis à sa cause.

Amara Souza soumaoro, correspondant à N’zérékoré