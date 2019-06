N’zérékoré : autorités et FNDC trouvent un accord, la marche du jeudi annulée (PV)

Une nouvelle qui fera sans nul doute le bonheur des citoyens de la commune urbaine de N’zérékoré qui attendaient avec impatience que les autorités locales et membres du FNCD s’entendent.

Après donc des journées mouvementées qui ont fait un mort et plus de 34 blessés, les autorités locales et les opposants à la nouvelle constitution ont finalement trouvé un terrain d’attente après plusieurs heures de négociations dans la salle de gouvernorat.

Tous les points du FNDC ont presque été acceptés sauf la libération des opposants détenus qui sont devant le tribunal pour leur jugement.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré