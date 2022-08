N’zérékoré : coup d’envoi du tournoi de football doté du trophée ‘’Mamadou Antonio  Souaré’’

C’est une initiative de la commission régionale des entraîneurs pour le développement du football de la Guinée forestière.

Cette compétition qui porte le nom de Mamadou Antonio Souaré regroupe 16 équipes dont 12 représentants des sous-préfectures et 6 issues de la préfecture.

Pour le match d’ouverture, c’est l’équipe Vison Foot et Avenir Foot qui ont donné le coup d’envoi en présence des autorités locales.

Dans sa communication, le secrétaire général de la préfecture, Amara Camara, a salué les initiateurs de cette compétition. Ce qui va permettre, selon lui, de créer davantage un climat de paix qui est un souci des nouvelles autorités du pays.

Sekouba Loua, l’un des organisateurs, qui est en même le vice-président de la ligue régionale de football de N’zérékoré, précise : « Il a été organisé pour honorer un homme, magnifier un homme qui, durant tout son temps, ne fait que se battre pour la jeunesse guinéenne surtout celle sportive qui est Mamadou Antonio Souaré. C’est organisé pour lui dire que la jeunesse de la Forêt est avec lui et à tout moment. Nous sommes dans son esprit et les jeunes veulent qu’il regarde favorablement la région de N’zérékoré qui manque d’infrastructures sportives. Et nous le remercions déjà pour tout ce qu’il a fait et qu’il continue de faire pour le football guinéen. Parce qu’aujourd’hui, c’est grâce à lui, que notre championnat parvient peu à peu à s’imposer sur le continent. C’est une reconnaissance en lui donnant le nom de ce tournoi, », dira Sekouba Loua.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

