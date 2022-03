N’zérékoré : des conducteurs de taxi-motos en colère contre les agissements des policiers

Plusieurs conducteurs de taxi-moto ont battu le pavé ce mardi au grand rond-point pour dénoncer ce qu’ils qualifient d’anarque qu’ils subissent de la part des policiers.

Ces jeunes se disent victimes des exactions policières tout au long de la journée dans la circulation. Selon eux, cette manifestation est une façon d’interpeller les autorités pour que cessent des agissements des policiers.

« Les policiers ne connaissent pas leur travail. Ils ne connaissent même pas les différentes infractions infligées aux conducteurs. Ils ne laissent pas circuler librement ici . Tous les passages sont bloqués. Il faut que le préfet et le maire s’impliquent. Les voitures personnelles occupent illégalement la route devant eux. Mais leur mission, c’est nous. Seulement pour nous retirer de l’argent que nous cherchons sous le soleil », s’indigne Kémo Traoré.

Ces taxis-motards se disent fatigués des tracasseries de la police, comme le témoigne Robert Komano: « Quand on stationne seulement, ils viennent retirer la cléf de la moto. Arrivé à la routière, on te demande de payer 50,000fg ou 60,000fg pour te remettre ta moto. Aucun policier n’a le droit de contrôler les gilets. Seuls les syndicats sont habilités à le faire. Même demain, nous sortirons.Tant que nos droits ne sont pas respectés, on continuera la grève ».

Il a donc fallu l’intervention de leur syndicat pour qu’ils libèrent la route et vaquer à leurs activités.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

621-94-17-77