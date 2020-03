N’zérékoré : des hommes cagoulés brûlent le matériel électoral à Gallaye

Des hommes cagoulés armés ont fait irruption dans la matinée de ce dimanche dans le district de Gallaye, situé à 4 kilomètres du centre-ville de N’zérékoré, au sud de la Guinée, pour s’en prendre aux kilts électoraux qu’ils ont brûlés.

Sur place, le président de district est revenu sur cette scène à laquelle il a lui-même assisté.

“Quand on a fini d’installer les choses on a vu dix motos, des gens qui étaient cagoulés tous. Ils sont venus et le premier assesseur qui était assis à la porte, ils l’ont offensé, ils ont poussé le banc avant de rentrer.

C’est après ils ont cassé les urnes et les isoloirs en même temps, ils ont tout ramassé mettre de l’essence et brûler même les gilets qu’on portait, ils ont tout brûlé. C’est après ils ont pris leur moto et partir. Quand même ils ne sont pas d’ici », a expliqué Gbamon Honomou, président du district.

Au moment où nous quittions sur les lieux, le colonel Pivi et son équipe étaient arrivés pour le s’enquérir des réalités.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré