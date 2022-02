N’zérékoré : des officiers de police judiciaire reçoivent des actes d’habilitation

C’est à la faveur d’une cérémonie que cette remise a été faite hier vendredi dans la salle d’audience du tribunal de première instance de N’zérékoré.

Cette cérémonie a été présidée par le procureur général près la cour d’appel de Kankan.

En prenant la parole pour la circonstance, le magistrat a rappelé aux bénéficiaires les prérogatives qui leur sont dévolues dans leurs fonctions, notamment le respect des délais de garde à vue.

« Ce n’est pas de façon active qu’il faut priver quelqu’un de sa liberté. Quand vous êtes en matière criminelle, la garde à vue est renouvelable qu’une seule fois. Quand vous êtes en matière de flagrant délit, c’est 24 heures. Donc, il est important de veiller là-dessus. Parce que la garde à vue est une procédure attentatoire à la liberté. Donc, lorsqu’un OPJ tente de maintenir quelqu’un, il faut savoir qu’il s’agit de sa responsabilité personnelle qui est engagée », a rappelé Falou Doumbouya, avant d’interpeller les responsables des services de sécurité à y veiller scrupuleusement.

De son côté, le procureur de la République près le tribunal de première instance de N’zérékoré est revenu sur les conditions qu’il faut remplir pour être OPJ.

« Les conditions qu’il faut pour être habilité:la première condition :il faut d’abord être inscrit sur la liste de l’article 13 de code procédure pénale. La deuxième condition: il faut être dans une unité d’enquête.La troisième condition: avoir la décision d’habilitation de monsieur le procureur général. Si on ne remplit pas ces trois conditions cumulatives, on ne peut pas avoir la qualité d’officier de la police judiciaire. On ne peut pas dresser un procès-verbal, on ne peut pas convoquer un citoyen, on ne peut pas faire des constatations. Pour être dans un véritable État de droit, il faut que les trois pouvoirs soient séparés. On va les suivre de près, c’est pourquoi on leur demande de tenir très bien les registres. Dans ces registres, nous allons répertorier tous les noms des OPJ », confie Sidiki Camara.

Quant aux heureux bénéficiaires, ils disent être satisfaits et promettent d’agir conformément à la loi.

« Je suis prêt à accomplir cette mission noble qu’on m’a confiée. Un officier de la police judiciaire ne doit pas faire ce qu’on ne doit pas faire. Nous sommes très fiers des instructions données par le procureur général et nous allons agir comme le veut la procédure », promet Pépé Loua, commissaire au poste de Samoé.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

621-94-17-77