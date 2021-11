N’zérékoré : des responsables de l’ONAP renforcent leurs capacités sur les risques liés à la gestion des hydrocarbures

La direction générale de l’ONAP (office nationale des pétroles) dirigé par Famoro 2 Camara a procédé ce lundi 29 novembre 2021, au lancement de la formation des responsables régionaux et préfectoraux de l’ONAP de la région forestière. Ce, après la formation de ceux de la région de Kankan.

Cette formation dont le thème est « l’initiation aux métiers de distribution des hydrocarbures’’ doit durer 5 jours à compter de ce lundi. En prenant la parole pour la circonstance, le Directeur du secteur avale de l’ONAP est revenu sur les biens fondés de cette formation qui doit toucher tous les représentants des Hydrocarbures à travers le pays.

« La formation, elle est extrêmement importante pour non seulement avoir des acquis nécessaires pour faire le travail et aussi remettre à niveau les agents. Parce qu’il faut savoir que dans la vie, tous les jours, il y a une évolution. Ces agents qui vont bénéficier cette formation sont chargés de veiller à tout ce qui se passe en matière des hydrocarbures. Et cette formation va leur permettre de mieux comprendre l’enjeu sécuritaire autour de l’exploitation du carburant », a expliqué Mohamed Sanoussy Kaba.

De son côté, Amadou Barry, le facilitateur a mentionné que cette formation permettra également aux représentants de l’ONAP d’être mieux outillés dans leurs services respectifs.

« La mission des agents de l’ONAP, c’est d’abord assurer la régularité du carburant surtout le territoire guinéen et s’assurer aussi que tous les intervenants du secteur de la distribution jouent le rôle en thème de sécurité. Au cours de ces 5 jours, on insistera beaucoup sur la sécurité parce que vous devez savoir que la sécurité est l’absence des risques », a mentionné le consultant.

Une formation qui vient à point nommé, car pour les représentants de l’ONAP dans la région, elle va les permettre désormais de plus professionnalisme dans leur domaine d’intervention.

« Elle va nous permette d’outiller dans le cadre de la prévention et gestion des cas des incendies qu’on ne souhaite pas, mais aussi une gestion rationnelle du personnel. Mais nous bénéficieront des modules pouvant nous permette d’empêcher les incendies et assurer l’approvisionnement régulier de la région en carburant », a fait savoir Traoré Sékou, l’inspecteur régional des Hydrocarbures.

Pour rappel, l’Office Nationale des Pétroles a été créé en 2015 en Guinée. A 6 ans d’existence déjà, ce jeune service est aujourd’hui représenté partout dans le pays en ayant pour mission principale, la gestion du carburant et ses dérivés dans le pays.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

+224 621941777