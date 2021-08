N’zérékoré : deux responsables d’une école privée suspendus par le ministre Bano

Le baccalauréat unique à N’zérékoré, au sud du pays a été caractérisé par plusieurs couacs. Et comme on pouvait s’y attendre, le ministre de l’Education nationale et de l’alphabétisation a pris la décision à travers un communiqué de suspendre deux (2) hauts cadres d’une école privée.

Il s’agit de l’administrateur général de ladite école, Oumar Magassouba et le censeur, Mohamed Labilé Guilao qui aurait tenté de corrompre un délégué afin de laisser leurs candidats copier. Le délégué en question, Ibrahima Sory Camara a réussi la visite nocturne des candidats mécontents de sa rigueur qui l’ont d’ailleurs menacé de mort.

Dans ce communiqué que nous détenons copie, le ministre a donc décidé de les suspendre de toutes les activités dans les établissements privés comme publics au cours de l’année scolaire 2021- 2022.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

