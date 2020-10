N’zérékoré : en campagne à Samoé, le ministre Frédéric Loua rassemble des voix pour le candidat Alpha Condé 

La campagne pour la victoire du président Alpha Condé continue de battre son plein à l’intérieur du pays. À moins de deux semaines du scrutin présidentiel, les proches du Professeur Alpha Condé ne cessent de ménager des efforts pour sa réélection dès le 1er tour à la magistrature suprême du pays. C’est le cas de Frédéric Loua, ministre de la pêche, de l’aquaculture et de l’économie maritime qui, à travers des meetings et du porte-à-porte continue de mobiliser et de sensibiliser les populations en les incitant à voter massivement pour le candidat Alpha Condé le jour du 18 octobre prochain,

À Samoé, une sous-préfecture de la Guinée Forestière située à une dizaine de kilomètres de N’Zérékoré, où il se trouve en ce moment, ce digne fils de la forêt effectue en ce moment le tour des 28 villages pour partager le quotidien des populations. Un quotidien difficile selon lui que seul le président et candidat Alpha Condé pourra changer.

Dans un langage clair, très bien conçu et adapté à ses interlocuteurs, le ministre de la pêche déroule les ambitions de son patron pour la Guinée dans les six prochaines années. Il invite ces populations à la paix, à la cohésion sociale et à l’union. Frédéric Loua prêche aussi pour le retrait des cartes d’électeurs et un vote utile en faveur du président Alpha Condé.

Sa stratégie porte déjà ses fruits. Car, la sous-préfecture de Samoé, autrefois bastion du FNDC (Front national pour la défense de la constitution) et de l’UFR (Union des Forces Républicaines), respire et vit actuellement au rythme du RPG arc-en-ciel. Les populations sont engagées à accorder leur confiance au président Alpha Condé et à assurer une victoire éclatante au RPG arc-en-ciel au soir 18 octobre prochain.