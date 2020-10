N’zérékoré : gigantesque mobilisation pour le candidat Alpha Condé, la touche de Nema Augustin Maomy, parrain de “JAC”

Il s’agit de l’un des lieutenants de la candidature du président Alpha Condé qui a été accueilli par une foule en liesse mardi dans la préfecture de N’zérékoré, principale agglomération au sud de la Guinée.

Hier, artisan de la paix et humaniste, le fils de Karanah dans la préfecture de Lola, s’engage désormais en politique en faveur du parti au pouvoir.

Il était accompagné d’une forte délégation dont Sabin KPOGOMOU, entrepreneur et coordinateur du MPGF (Mouvement pour le Progrès de la Guinée forestière) et le représentant du président de Mouvement JAC Ibrahima Kalil Touré.

Très populaire à cause des actes qu’il a déjà posés de par le passé, Augustin Maomy et sa suite ont été réceptionnés par une foule immense à la rentrée de la ville jusqu’à la place des martyrs où il a tenu son discours.

A tour de rôle, les représentants des mouvements JAC et MPGF ont tous souhaité la bienvenue aux hôtes avant de revenir sur les progrès réalisés par leur candidat durant les deux mandats.

Dans la foulée, le président sortant à partir du palais Sékhoutouréya s’est adressé à la foule acquise pour sa cause en leur demandant de voter 96 pour cent en sa faveur.

” Nous voulons former 100 milles entrepreneurs d’ici 2023. Bientôt le démarrage des activités d’exploitation des Monts Nimba, Zogota et celui de Simandou. Alors nous voulons que vous votiez à 96 pour cent le 18 octobre. N’écoutez pas les gens qui ont mis le pays à terre. Alors je compte sur vous”, dit Alpha Condé qui s’exprimait au téléphone à ses partisans.

Le parrain de JAC, Nema Augustin Maomy, visiblement très satisfait de la qualité de la mobilisation, a invité les citoyens à récupérer leurs cartes électorales, un facteur indispensable pour la victoire.

“Cette mobilisation de taille est un signe fort envoyé à toute la population guinéenne pour dire que la Forêt à travers le Mouvement pour le progrès de la Guinée forestière (MPGF), le Mouvement J’aime Alpha Condé (JAC) et toutes les associations que j’ai l’honneur de parrainer est engagée et déterminée à soutenir notre candidat en votant massivement le 18 octobre 2020. L’espoir c’est le RPG et nul ailleurs.

Par expérience, aucune élection n’est gagnée d’avance, il est donc impératif et fondamental de procéder sans délai au retrait de nos cartes électorales, intensifier aussi la campagne de proximité porte-à-porte auprès de nos concitoyens et aller convaincre les indécis pour se remobiliser et voter massivement le jour du vote en faveur de notre candidat le professeur Alpha Condé,” a conseillé Nema Augustin Maomy, superviseur général à la Société Guinéenne des Pétroles.

Après donc ce discours, la délégation de Nema Augustin Maomy et sa suite ont été conduits en pompe dans son village natal à Karanah.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré