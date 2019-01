N’zérékoré : une jeune fille meurt après avoir été poignardée par un inconnu 

N’zérékoré, la capitale de la Guinée forestière a enregistré plusieurs cas de morts, coups et blessures lors du réveillon.

C’est le cas de cette petite fille du nom de Sény Bamba, âgée environs 20 ans qui a rendu l’âme après avoir été poignardée par un inconnu.

L’acte s’est déroulé à Boma à côté de cimetière catholique aux environs de deux heures du matin du 1er janvier.

Aussitôt informé par le chef de quartier, Le maire de la commune urbaine de N’zérékoré Moriba Albert Délamou s’est rendu sur les lieux du crime.

« Ce sont les responsables du quartier Horoya qui m’ont appelé pour me dire qu’une élève a été poignardée un peu en bas de l’hôtel le prince où il y a un étage qui appartient à Paul Pogba. Et finalement elle a succombé à ses blessures à l’hôpital régional de N’zerekore », a expliqué le maire sans plus de précision sur les circonstances de sa mort.

Quant au bourreau, les enquêtes seraient en cours par les services de sécurité afin de mettre main sur lui.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’Zérékoré