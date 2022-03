N’Zérékoré : Kassory Fofana plébiscité à travers une convention régionale

C’est un autre soutien de taille que vient de bénéficier Docteur Ibrahima Kassory Fofana pour la conquête de l’ex parti au pouvoir, le RPG arc-en-ciel. Désigné d’abord comme président du comité exécutif provisoire du RPG arc-en-ciel, l’ancien premier ministre est en passe de devenir le successeur d’Alpha Condé, renversé par le Groupement des forces Spéciales, le 05 Septembre dernier du pouvoir.

Ce dimanche 27 mars, les membres du bureau des six préfectures de la région se sont réunis au siège du parti à N’Zérékoré à la faveur de la convention régionale.

A l’issue de ladite convention, les membres des six sections préfectorales et la coordination ont à l’unanimité approuvées le choix de Kassory à la tête du comité exécutif provisoire du parti.

« Notre choix est motivé à cause de l’engagement personnel de Kassory Fofana pour le rayonnement de notre parti. Il a d’abord accepté de dissoudre son parti au profit du RPG arc-en-ciel. Et aussi, vous n’êtes pas sans savoir du soutien qu’il a apporté au président Alpha Condé durant son règne. Deux fois, il a été le directeur national de campagne du parti. Cela représente une confiance qu’il a bénéficié du parti. Mais, l’homme a toujours le souci de faire prospérer le parti. Et à notre avis, nous avons pensé qu’il est l’homme le mieux indiqué pour diriger le parti. C’est un choix mérité. Aujourd’hui, nous devrons nous donner la main, partir vers nos amis pour qu’ensemble nous soutenons Kassory Fofana et le RPG arc-en-ciel, pour le bonheur de tous », a expliqué Sékouba Dioubaté, secrétaire fédéral à Macenta et porte-parole pour la circonstance.

En présidant cette convention, Sékou Souapé Kourouma, membre du bureau politique national, a félicité les membres des bureaux fédéraux pour la qualité démocratique de ladite convention.

En attendant, la convention nationale qui doit se tenir le 31 de ce mois, Sékou Souapé Kourouma a invité les militants et sympathisants du parti à prioriser tout d’abord l’intérêt du parti.

Amara Souza Soumaoro Correspondant à N’Zérékoré.

Tél : 621-94-17-77