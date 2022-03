N’zérékoré : la confection des cartes biométriques lancée par le Gouverneur

Ça y est. Les cartes biométriques sont déjà disponibles dans la commune urbaine de N’zérékoré, au sud du pays. C’est le gouverneur de la région, le Général à la retraite Mohamed Lamine Keita qui a lancé le démarrage de cette opération ce vendredi au commissariat central de N’zérékoré en présence des responsables des services de sécurité.

Dans sa prise de parole, le gouverneur qui a été le premier à s’enrôler a invité la population à s’en procurer.

« Je suis très content d’être enrolé le premier en tant que la première autorité de la région.Je pense que c’est un acte purement civique. Toute personne doit être munie de ces documents pour être mieux identifiée dans le pays et être un bon citoyen. J’interpelle donc les populations de toute la région forestière de venir s’enrôler pour mieux être identifiées », invite Mohamed Lamine Keita.

De son côté, le superviseur général, Boniface Dramou, est revenu sur les documents à fournir afin d’obtenir la carte biométrique. Pour l’obtenir, il s’agit simplement d’aller faire le versement d’une somme de 100 mille francs guinéens à Orabank et on te livre un reçu que tu vas envoyer à notre niveau pour qu’on puisse fabriquer ta carte d’identité biométrique. Mais tu dois avoir ton extrait de naissance biométrique. Sans ça, tu n’as pas accès à la carte d’identité biométrique même si tu as payé. L’extrait de naissance biométrique est à 60 mille francs guinéens. Ça c’est à la mairie qu’on délivre. Il faut avoir aussi ton certificat de résidence que vous pouvez avoir chez les chefs de quartier.Ton extrait biométrique,ton reçu bancaire plus le certificat de résidence qui fait la carte d’identité biométrique.Il faut 72 heures pour la validité de votre reçu bancaire. Après sa validité vous allez à l’état civil pour l’extrait de naissance biométrique avant de venir ici », précise Boniface Dramou.

« Chaque citoyen doit faire en sorte qu’il soit en possession de sa carte biométrique pour être un bon citoyen. C’est votre devoir. Alors vous devrez vous mobiliser en disposant de ces documents pour être en possession de votre carte biométrique », lance le commissaire central, Sékou Nana Camara aux citoyens.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

+224 621- 94-17-77